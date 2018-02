Viidessä koulussa pahoja sisäilmaongelmia Mikkelissä – Katso kartalta oman lapsesi koulun sisäilmatilanne Kolmessatoista Mikkelin kaupungin käytössä olevassa rakennuksessa tehdään lähiaikoina korjauksia sisäilman takia. Länsi-Savo selvitti kaikkien Mikkelin koulujen tämänhetkisen sisäilmatilanteen. Vesa Vuorela Mikkelin kaupungin tuorein sisäilmaongelmainen koulu on Rahulan koulu, jonka rakennuksessa on havaittu vaurioita.

Sisäilmaongelmaisia rakennuksia on paljastunut Mikkelin seudulla viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon. Yhteensä kolmeentoista Mikkelin kaupungin käytössä olevaan rakennukseen on tulossa tai niissä on käynnissä merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä.

— Rakennuksia on tullut selvitykseen enemmän kuin aikaisemmin, sanoo Mikkelin kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen.

Kriittisin tilanne on peruskouluissa. Yli tuhat mikkeliläistä koululaista opiskelee tällä hetkellä parakeissa.

Sisäilmaa tutkitaan tai korjataan parhaillaan yhteensä peräti seitsemässä mikkeliläisessä koulussa, joista viisi voidaan luokitella sisäilmaongelmaiseksi kouluksi. Mikkelissä on yhteensä 23 koulua.

Pahin tilanne on Moision koulun vanhassa osassa, Peitsarin koulussa, Urpolan koulussa, Urheilupuiston koulussa sekä Rahulan koulussa. Koulujen sisäilmasta on löytynyt joko mikrobivaurioita, ilmatiiveysongelmia, muovimattojen hajoamista tai näitä kaikkia.

Lisäksi Ristiinan yhtenäiskoulussa ja Lähemäen koulussa tehdään tarkastuksia ja korjauksia, jotka liittyvät ilmanvaihtoon.

Useita korjauksia, useita uudisrakennuksia

Länsi-Savo keräsi kaikkien Mikkelin koulujen sisäilmahistorian ja tämän hetkiset tilanteet karttaan. Tiedot perustuvat Länsi-Savon arkistojuttuihin ja kiinteistöjohtaja Hyttisen täydennyksiin. Pääset katsomaan koulujen tilanteita painamalla ympyröitä.

Tiedoista ilmenee, että pelkästään 2010-luvun aikana erilaisia korjauksia on tehty ja uudisrakennuksia rakennettu Mikkelissä sisäilmaongelmien takia useita. Pienten kyläkoulujen sisäilmatilanteen selvittäminen on haastavaa, sillä ongelmista ei välttämättä uskalleta raportoida, koska samalla pelätään oman kylän koulun lakkauttamista.

Mikkelin kaupunki käyttää vuosittain pelkkiin sisäilmakorjauksiin noin miljoona euroa.

Ilmanvaihtoa ei sammuteta öisin

Tavoite on, että kaikki kohteet saadaan kuntoon. Kaikki työntekijät tekevät varmasti parhaansa tässä asiassa. - Jarkko Hyttinen

Sosiaalisessa mediassa syyksi sisäilmaongelmiin nostetaan usein puutteellinen ilmanvaihto ja nykyrakentamisen laatu. Nämä kysymykset toistuvat myös tiedotustilaisuuksissa, joita vanhemmille pidetään sisäilmaongelmia selvittäessä.

Mikkelissä sisäilmaongelmia ei Hyttisen mukaan ole ollut uusissa koulurakennuksissa vaan ongelmat painottuvat vanhempiin rakennuksiin. Esimerkiksi Peitsarin koulu on rakennettu vuonna 1984 ja Urpolan koulu vuonna 1955.

Ilmanvaihdon tarkoitus on pitää rakennus kunnossa ja tuulettaa esimerkiksi ihmisestä lähtevät kosteus ja bakteerit pois. Hyttisen mukaan ilmanvaihtoa ei sammuteta Mikkelin kaupungin rakennuksissa öisin tai viikonloppuisin.

— Jos rakennuksessa ei ole toimintaa, ilmanvaihto laitetaan osateholle. Se ei siis ole koskaan pois päältä eikä sitä sammuteta, Hyttinen kumoaa sosiaalisessa mediassa liikkuneita huhuja.

Selvittämisessä kestää useampi kuukausi

Kiinteistöjohtaja toivoo vanhemmilta luottamusta prosessiin, jossa sisäilmaongelmia selvitetään. Kaupungilla on moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, joka vastaa sisäilmaprosessien valvonnasta, tiedottamisesta sekä toimenpiteistä tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Sisäilmatutkimuksineen ja tulosten analysointeineen sisäilmaongelmien selvittämisessä kestää useampi kuukausi.

— Tavoite on, että kaikki kohteet saadaan kuntoon. Kaikki työntekijät tekevät varmasti parhaansa tässä asiassa, Hyttinen sanoo.

Tulevaisuudessa myös tiedotukseen yritetään panostetaan enemmän.

Mainuttujen koulujen lisäksi sisäilmaongelmia selvitetään Mikkelin taidemuseossa, Taitolassa, kaupungin virastotalossa, Rantakylän päiväkodissa sekä Norpanhovin päiväkodissa.