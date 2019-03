Mikkeli taiteilee kriisikunnan rajoilla — Virkamiesjohto olisi odottanut päättäjiltä jo selviä säästöratkaisuja eikä työryhmäselvittelyjä

Mikkelin taloudessa on ollut vaikeita vuosia ennenkin, mutta kaikesta on selvitty vaikka yt-menettelyäkin on tarvittu. Lisätuloja kaavitaan monelta taholta, mutta tontti- ja kiinteistökaupan tulo-odotukset voivat olla liian optimistisia. Sote-menojen leikkaus on elinehto.