Postissa työskentelevä Simo Pesonen saa palkkaa alle 2400 euroa kuukaudessa, it-osaaja Ville Venäläinen jätti 4500 euron turvallisen palkkatulon taakseen — Kysyimme kolmelta Mikkelin seudulla asuvalta, mitä he ajattelevat omasta ansiotasostaan

Kysyimme kolmelta eri ammateissa työskentelevältä, mitä he ajattelevat omasta ansiotasostaan. Keskustelu palkoista on viime aikoina käynyt julkisuudessa kuumana, kun valtionyhtiö Posti on kertonut aikeistaan alentaa monien työntekijöidensä ansioita.