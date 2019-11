Mikkelin kaupunginhallitus määritteli politiikan pöytätapoja. Hallituksen jäsenen tulisi myös sitoutua yhdessä sovittuun päätökseen, jos hän on ollut sitä mukana tekemässä.

Mikkelin kaupunginhallitus on päivittänyt oman työskentelynsä pelisäännöt.

Hallitus paketoi maanantaina kymmenkohtaisen sopimuskokonaisuuden, jossa hallitus itse linjaa oman toimintansa tavat ja säännöt.

Painopiste on valtuuston hyväksymän strategian toteuttamisessa sekä oman toiminnan tehostamisessa ja tiivistämisessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) sanoo, että pelisääntöpaperi ei sinänsä ole uusi asia, mutta nyt se on tarkoitus ottaa aiempaa vakavammin.

Seppälän mukaan hallituksen pelisääntöajatuksen taustalla ei ole se, että hallituksen työskentely olisi jotenkin sekaisin.

— No ei. Koko asiassa ei ole dramatiikkaa. Ehdotin toimintamallien päivittämistä elokuussa yhteisessä työseminaarissa ja kaikki jäsenet hyväksyivät menettelyn, sanoo Seppälä.

Hallitukselle Seppälä, kaupunginjohtaja Timo Halonen ja hallintojohtaja Ari Liikanen kokosivat työryhmänä luonnoksen, jonka koko hallitus hyväksyi maanantaina pienen viilauksen jälkeen.

Keskustelussa nousi esille muun muassa se, miten hallituksen jäsenten tulee sitoutua sovittuun linjaan.

Luonnoksessa viitattiin siihen, että ”irtopisteiden keruu ei kuulu hallitustyöskentelyn käytäntöihin”. Mistä on kyse?

— Yksinkertaisesti siitä, että hallituksen jäsenen tulee sitoutua hallituksen esitykseen. Mikkelissä on aiemmin ollut esimerkkejä, että hallituksen jäsen valtuustovaiheessa on eri mieltä tai arvostelee hallituksen esitystä, sanoo Seppälä.

— Itse lähden puheenjohtajana siitä, että hallituksen jäsenen on sitouduttava hallituksen linjaan, jos hän on ollut siitä hallituksessa sopimassa.

— Toki on niin, että jos hallituskäsittelyn ja valtuuston välillä on pitkä aika ja tulee uusia näkökulmia, asia voidaan ottaa esille valtuustosalissa.

Kokouksessa esillä ollutta materiaalia on kuvattu ja jaettu somessa kesken kokouksen. — Arto Seppälä

Irtopisteitä koskeva lause kuitenkin poistettiin lopullisesta paperista.

— No enpä sitä enempää kommentoi. Toivon, että otetaan asiat asioina.

Hallitus kävi maanantaina keskustelun myös siitä, saako hallituksen kokouksen aikana kuvata materiaalia tai nauhoittaa keskustelua.

Päätös on, että ei saa, ilman puheenjohtajan suostumusta. Mistä tässä on kyse, Arto Seppälä?

— On ollut tapauksia, että kokouksessa esillä ollutta materiaalia on kuvattu ja jaettu somessa kesken kokouksen. Kun kyse on valmistelussa olevasta keskeneräisestä asiasta, näin ei tule toimia.

— Asiaa on saattanut esitellä esimerkiksi yksityinen yritys. Jotkut ovat kieltäneet kuvaamisen yrityssalaisuuksien vuoksi.

Luottamusjohto linjasi myös tiedottamista. Kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia.

Valmisteilla olevista asioista ja päätöksistä tiedottaa kaupungin johto, lähinnä Halonen ja Seppälä, tai joku muu, jos siitä erikseen sovitaan.

Luottamushenkilö voi kertoa oman kantansa asiaan, vaikka se ei olisi yhteisen päätöksen mukainen. Yhteisiä päätöksiä ei kuitenkaan tule arvostella.

Hallituksen kokouksilla on ollut tällä vaalikaudellakin tapana venyä pitkiksi. Pelisääntösopimuksen mukaan kokouksen tavoiteajaksi määritellään korkeintaan kolme tuntia.

Niin sanotut suunnittelukokoukset, joissa ei tehdä päätöksiä, vaan kuullaan esimerkiksi asiaesittelyjä, voivat olla pitempiäkin.