Kokki Helena Rautiainen tykkää, kun asiakas hihkaisee kiitokset keittiöön —"Suora asiakaspalaute on parasta" Työssä haastavimpia ovat kiirehuiput, kertoo mikkeliläisen Gastropub Einon kokki. Kaiken pitää tapahtua nopeasti, kun asiakkaillakin on kiire. Kari Toiviainen Helena Rautiainen kokkaa työkseen Gastropub Einossa ja käy mielellään itsekin ulkona syömässä toisten valmistamaa ruokaa.

Kokki Helena Rautiainen, mikä on haastavinta kokin työssä?

Kiirehuiputhan ne ovat aina haastavia. Kaiken pitää tapahtua nopeasti, kun asiakkaillakin on kiire. Odottavan aika on yleensä pitkä. Onneksi asiakkaat havainnoivat ja ymmärtävät itsekin, missä keittiössä mennään ja annoksia tehdään. Kypsentäminen on valmistuksen haastavin vaihe ja sen oppii työssä.

Kauanko olet ollut kokkina?

Gastropub Einossa olen ollut nyt seitsemän vuotta, perustamisesta lähtien. Teen myös tarjoilijan töitä ja viihdyn työssäni. Alalle tulin heti ammattikoulun ravintolalinjan jälkeen kesätöihin. Siitä työura alkoi erilaisten alan koulutusten kautta kokiksi enkä kadu uravalintaa.

Onko vuorotyö etu vai haitta?

Minulle vuorotyö sopii mainiosti. Vuorotyö antaa paljon vapauksia. Pystyn päivällä hoitamaan omiakin asioita ja saan viikolla vapaita. Se rytmittää kivasti työpäivää ja työ on myös sosiaalinen hetki. Voin sanoa, että työ on iloni.

Saako ravintolakokki asiakaspalautetta?

Totta kai asiakaspalautetta tulee. Kivointa on, kun asiakas poislähtiessään hihkaisee kiitokset keittiöön ja sanoo tulevansa toistekin syömään. Suora asiakaspalaute on kaikkein parasta. Joskus vien annoksen myös asiakkaalle pöytään. Silloin syntyy suora kontakti asiakkaaseen ja kerron annoksesta jotain.

Jaksaako kokki syödä vapaa-aikana ulkona?

Käyn ulkona syömässä ja nautin niistä hetkistä. Aina uudessa paikassa jotain uutta itsekin näkee ja oppii. Sitä voi omassa työssään hyödyntää.

Katsotko silloin annosta asiakkaana vai kokkina?

Tiedän jo tilausta tehdessäni, mistä tykkään. En lähde arvostelemaan, vaan syön kaikkea. Kun annos tulee, katson myös annoksen visuaalista puolta enkä pelkkää makua. Ilman muuta keittiö saa myös terveiset. Harvemmin kuitenkaan annan negatiivista palautetta.

Valmistatko mieluummin lihaa vai kalaa?

Itse tykkään enemmän kalasta. Sitä myös mielelläni syön. Nykyään yhä useampi asiakas haluaa tilata itselleen kasvisaterian. Raaka-aine ei kuitenkaan vaikuta kokin työhön. Annoksen valmistuksessa ei mieti omia mieltymyksiä vaan asiakkaan toiveita.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 24.1.