Ilmaispaikkojen katoaminen loi pysäköintipiinan — lappuja kirjoitettiin tiuhaan tahtiin Mikkelin Marskin aukion tienoolla Marskin aukiolta kadonneita pysäköintipaikkoja kaivataan varsinkin Etelä-Savon ammattiopiston ympäristössä. Vesa Vuorela Silja Piispa on tottunut jättämään autonsa Mikkelin keskustan ulkopuolelle, sillä häntä ei kävely haittaa.

Pysäköinninvalvojilla riittää nyt töitä Mikkelin Kaukolassa ja lähiympäristössä, sillä Marskin aukion poistuminen pysäköintikäytöstä on täyttänyt kadunvarret ajoittain villistikin. Kun pysäköintipaikkaa ei kiireessä löydy, moni turvautuu hätäratkaisuihin.



Urheilupuiston koulun väistötilojen rakentaminen Marskin aukiolle alkoi vuodenvaihteessa, ja samalla katosi 160 aikarajatonta ilmaispaikkaa.

— Juuri joku tyttö jätti autonsa tuohon ja meni ammattikoululle, kertoo Kioski-Kahvio Marskin yrittäjä Tero Mäkelä torstai-aamupäivänä.

Kyseiset Marskin aukion laidalla sijaitsevat parkkipaikat on selkeästi osoitettu vain kahvilan asiakkaille.

Aukion toisella laidalla Puistokadulla on komea jono laputettuja henkilöautoja, joiden kuljettajilta on jäänyt huomaamatta tai piittaamatta merkintä vuoropysäköinnistä. Sallitulle puolelle autonsa on juuri saanut pysäköityä mikkeliläinen Silja Piispa, joka on kaupungissa käydessään tavannut parkkeerata aina Marskin aukiolle. Tällä kertaa hän on lankaostoksilla.



Toriparkkiin Piispa ei mene koskaan.

— Jos tätä paikkaa ei olisi löytynyt, olisin käynyt kaupassa varmaan Graanilla. Toriparkki oli aivan turha ja kallis tehdä Mikkeliin, joka ei tästä suurkaupungiksi muutu vaikka mitä tehtäisiin.

— Muutaman korttelin kävely ei haittaa. Mutta minne ihmeeseen täällä olevat opiskelijat nyt aikovat autonsa laittaa, Piispa kummastelee.



Se on Länsi-Savossakin jo kerrottu, mutta muistutus ei haitanne: Etelä-Savon ammattiopiston väelle on korvaavia pysäköintipaikkoja ainakin entisen maalaiskunnan kunnantalon pihasta hieman ylempää Otavankadulta. Jutun tekohetkellä piha onkin varsin tukkoinen, mikä johtuu varmasti myös Pitäjänkirkossa meneillään olevasta toimituksesta.

Suur-Savonkadulla Etelä-Savon ammattiopiston viereisessä korttelissa joku on pysäköinyt autonsa suoraan erään talon asukkaan liittymän eteen. Pian paikalle löytävät myös pysäköinninvalvojat, joille on ilmoitettu asiasta. Marskin aukion tilanne on kuulemma pahentanut asiaa.

— Eihän tässä ennen ollut autoja juuri ollenkaan, kertoo paikalle sattunut samaisen kadun asukas.



Pysäköinninvalvoja Kimmo Reinikainen joutuu kirjoittamaan pysäköintivirhemaksun, koska ajaminen kiinteistölle on estynyt.

— Opiskelijoille tilanne on kyllä haasteellinen, Reinikainen myöntää.

Hieman etäämpää tilannetta seuraa Esedun aikuisopiskelija Mikko Ikonen, joka tähtää lähihoitajaksi.

— Katsoin juuri, että minun autolle ei saa antaa sakkoja, hän naurahtaa.

Eipä hätää, Ikosen auto on täysin laillisesti parkkeerattu.

— Jätän autoni tähän aika usein. Tulen melkein aina vähän ennen kahdeksaa, ja aika hyvin tähän on vielä auton saanut. Jos lähtee vaikka päivällä käymään jossain, on vähän eri homma.

Aika moni Ikosen opiskelijakaveri tosin on pysäköintiongelmia valitellut. Autoilevia hänen luokaltaan on noin puolet.

— Niiden, jotka tulevat yhdeksän ja kymmenen aikaan, pitää oikeasti vähän miettiä, minne autonsa jättää.