Mikkelissä järjestetään joulun välipäivinä useita ilmaisia opastettuja kierroksia kaupungin historiaan, ja niissä opitaan muun muassa missä Jamankulma sijaitsee

Mikkelin kaupunki järjestää maksuttomia opastettuja kierroksia joulun välipäivinä ja tammikuun alussa.

Maksuttomien kierrosten taustalla on lahjoitus. Kalevankangas—Kaukola-seura päätti kuluvana vuonna toimintansa ja lahjoitti seuran varat kaupungille. Sääntöjen mukaan varat on käytettävä kotiseututyöhön.

Kaikki kierrokset vetävät Mikkelin oppaat.

Mikkelin tori

Ensimmäinen opastettu kierros on nimeltään Mikkelin tori 360 astetta ja se järjestetään perjantaina 27. joulukuuta kello 15. Kierroksella käydään läpi torin historiaa 1700-luvulta lähtien. Miten torin käyttötarkoitus on vuosien aikana muuttunut, mitä vanhoja rakennuksia on purettu ja mitkä jäivät sodan jälkeihin? Lähtö kierrokselle on Marskin patsaalta.

Mikkelin kulmat

Lauantaina 28. joulukuuta tutustutaan Mikkelin kulmiin. Mikkeliläisillä on tapana tehdä treffit esimerkiksi Jamankulmaan tai Pulkkisenkulmaan, ja silloin ulkopaikkakuntalainen ihmettelee, missä pitäisi tavata. Kierroksen aikana avataan tarinoita kulmien takana. Lähtö kierrokselle on Aatun kulmalta (Maaherrankatu 7) kello 14.

Vanhat hautausmaat

Mikkelin vanhoihin hautausmaihin tutustutaan sunnuntaina 29. tammikuuta kello 14. Otavankadun molemmin puolin olevilla hautausmailla sijaitsee Mikkelissä 1800-luvulla vaikuttaneiden henkilöiden viimeinen leposija. Keitä sinne on haudattu ja mitä me heistä tiedämme? Lähtö kierrokselle on Pohjoisen vanhan hautausmaan Pitäjänkirkon puoleisesta päästä.

1980-luvun Mikkeli

Millainen oli Mikkeli 1980-luvulla? Näihin muistoihin palataan kierroksella maanantaina 30. joulukuuta. Lähtö on Mikkelin tuomiokirkon edestä kello 14.

Mikkeli 1800-luvulla

Lauantaina 4. tammikuuta kierroksella esitellään Mikkelin kaupunkia 1800-luvulla. Kaupunki perustettiin vuonna 1838, mutta mitä oli kirkonkylässä ennen sitä ja mitä tapahtui kaupungiksi tulemisen myötä? Rauhallisen kävelykierroksen aikana kuullaan kertomuksia paikoista, rakennuksista ja ihmisistä. Kierros lähtee kello 14 Naisvuoren näkötornilta.

Mikkelin patsaat

Sunnuntaina kierroksella käydään läpi Mikkeliä patsaiden ja muistomerkkien kertomana. Niitä on pystytetty muun muassa kaupungissa vaikuttaneiden henkilöiden tai tapahtumien muistoksi ja muuten kaupungin kaunistukseksi. Esimerkiksi Mikkelin Rantakylässä syntyneen kuvanveistäjä Johannes Haapasalon patsaita on Mikkelissä useampia. Kierroksella kuullaan, kuka hän oli ja miten on vaikuttanut Mikkelissä. Lähtö kierrokselle on kello 14 Marskin patsaalta.