Esedu siirtyy etäopetukseen kahdeksi viikoksi – Tällä viikolla löytyi neljä koronatartuntaa Otavankadulta

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu siirtyy etäopetukseen kahdeksi viikoksi. Esedu kertoo asiasta sähköisessä opiskelun seurantaohjelmassa Wilmassa.

Etäopetukseen siirrytään Otavankadun, Raviradantien ja Kinnarin toimipisteissä, mutta ei Salosaaressa.

Päätös on tehty muuttuneen koronavirustilanteen takia. Otavankadun toimipisteen opiskelijoilta on löydetty viikonlopun aikana kaksi uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on löydetty neljä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on kaikkiin altistuneisiin yhteydessä.

Etäopiskelu kestää 29. marraskuuta saakka. Esedun mukaan näin pyritään välttämään tartuntaketjujen leviämisen ja katkaisemaan ketjut.

Edellisen kerran Esedussa siirryttiin etäopetukseen syyskuussa. Jakso kesti kolme viikkoa ja päättyi 4. lokakuuta.