Helmikuussa Mikkelin torilta paikkansa löytänyt Toripulu on taas uuden äärellä.

Ensi lauantaina kyseisen kahvilan omistajat Mikko Romo ja Ville Asikainen aloittavat uuden konseptin, Toripulun kannattajatuokion yhteistyössä Mikkelin Palloilijoiden ja Mikkelin Pallokissojen kanssa.

Ensimmäinen kannattajatuokio pidetään ensi lauantaina, jolloin paikan päälle saapuu Mikkelin Pallokissojen (MiPK) valmentaja ja pelaajien edustaja. MP:n vuoro on 4. heinäkuuta.

Paikan päälle saavat tulla kaikki, jotka ovat joukkueesta, jalkapallosta tai yleensä joukkueurheilusta kiinnostuneita.

– Ydin on se, että tori on Mikkelin sydän, varsinkin kesäaikana. Kivenheiton päässä on Suomen kaunein urheilukenttä, jossa pelataan futista. Tässä on mahdollisuus mukavassa ympäristössä käydä läpi asiapitoisesti, mitä mikkeliläinen jalkapallo on, kertoo Romo.

– Jos joku ei pääse paikalle, meille voi lähettää meilin kautta kysymyksiä ja kommentteja ja voimme välittää ne sitten eteenpäin.

Kannattajat paikalle joukkuen peliasuissa

Romo ideoi myös, että kannattajat voisivat pukeutua pelivuorossa olevien pelaajien peliasuun. Sillä viestitetään sitä, että tunnustetaan ylpeänä väriä.

Kannattajatuokiot pidetään aina peliä edeltävinä päivinä kello 11 ja niiden kesto on alustavasti vartin verran.

– Jos paikalle saapuu mielenkiintoinen vieras, sitten lavennetaan, lupailee Romo.

Tilaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä rajoitu pelkästään jalkapalloon tai pelkästään kesäaikaan.

Tarkoituksena on, että myöhemmin mukaan voidaan ottaa myös talvilajeja ja järjestää kannattajatapaamisia ilman seuraavan päivänä pelattavaa peliä.