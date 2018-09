Kangasniemen omakotitalopalon sytyttämisestä epäilty mies on yhä vangittuna.

Kangasniemen omakotitalopalon sytyttämisestä epäilty mies on yhä vangittuna. Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Juha Paukkunen kertoo, että tapauksen tutkinta jatkuu: poliisi hakee teknistä näyttöä, ja myös epäillyn ja muiden paikalla olleiden henkilöiden kuulustelut jatkuvat.

— Poliisi epäilee edelleen, että siinä on on tasan yksi tekijä eli tämä, joka on vangittuna.

Epäilty kiistää syyllistyneensä tekoon.

Poliisi tutkii tapausta neljänä tapon yrityksenä, koska hengen ja terveyden vaara oli suuri.

— Sitä alettiin tutkia tuhotyönä. Se oli kuitenkin konkreettinen vaaratilanne, eikä heillä ollut mitään mahdollisuutta poistua asunnosta normaalireittejä, Paukkunen kertoo.

Tuli tuhosi Kangasniemen keskustassa sijaitsevan rintamamiestalon aamuyöllä 31. elokuuta. Talossa olleet henkilöt poistuivat ikkunoiden kautta.