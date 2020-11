Keskusta siirsi yllättäen puoluevaltuuston Mikkeliin – Koronan vuoksi kokous on etänä, mutta sitä johdetaan mikkeliläisen hotellin auditoriosta

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset muuttivat keskustan puoluevaltuuston järjestelyjä.

Vantaan kokouspaikan sijasta valtuuston viikonvaihteen kokous on Mikkelissä.

Keskustan puoluevaltuustossa on 135 jäsentä, mutta tällaista joukkoa ei silti tule Mikkeliinkään. Kokous on etäkokous ja sitä käytännössä johdetaan Mikkelistä hotelli Vaakunan auditoriosta.

Paikalle tulee viitisentoista henkeä. Varsinaisia puoluevaltuuston jäseniä ei ole kuin muutama. Kokousjärjestelyjä paikan päällä johtaa puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Pääosa väestä on teknistä henkilöstöä.

Keskustan kenttäväestä paikalla ovat vain ne, jotka tavoittelevat paikkaa puoluevaltuuston puheenjohtajistossa. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

– Jo aiemmin syksyllä sovittiin, että puoluevaltuusto pidetään etäkokouksena. Vantaan kokoukseen oli tulossa kolmisenkymmentä osanottajaa, mutta kun koronasäännökset nyt vielä tiukkenivat, päätettiin rajoittaa osanottoa entisestään ja siirtää kokous turvalliseen paikkaan. Mikkeli oli vaihtoehto, sanoo Pirkkalainen.

Pirkkalainen sanoo varsin suoraan, että järjestelyllä halutaan myös näyttää esimerkkiä koronatilanteeseen suhtautumisesta.

Kokous sinänsä on itse asiassa kokonaan suljettu. Ulkopuolisia ei saa tulla paikalle, eikä mediallakaan ole mahdollisuutta haastatteluihin paikan päällä.

Puoluejohto kommentoi etänä. Mikkelissä ei siis nähdä puoluejohtaja, ministeri Annika Saarikkoa tai muuta puoluejohtoa. Ministeriryhmän muutkin jäsenet ovat kokouksessa etänä.

Väyrynen palaa taas keskustaan

Kokouksessa keskusta käy läpi sääntömääräiset asiansa, päättää tulevien kuntavaalien ohjelmasta ja valitsee puoluehallituksen.

Puoluehallituksen vaali on tietynlainen mediatapahtuma, sillä se tuo puolueen kunniapuheenjohtajan Paavo Väyrysen taas otsikoihin.

Puolueen ruotsinkielinen piiri esittää Väyrystä puoluehallituksen jäseneksi. Yleensä piirien esitykset menevät puoluevaltuustossa läpi, mikä tietää sitä, että Väyrynen nousee puoluehallituksen jäsenenä keskustan poliittiseen keskiöön.

Pirkkalainen asettaa sanansa verrattain tarkoin arvioidessaan Väyrysen asemaa.

Öyhöttämisen tilalle on saatava malttia ja ratkaisuhakuisuutta. — Riikka Pirkkalainen

– Väyrysen perintö keskustalle on suuri. Viime vuodet ovat sisältäneet ristiretkiä, mutta puolueen kenttäväki toivoo, että Väyrystä kohdellaan kunnioittavasti.

Viimeisten mielipidemittausten mukaan kannatustaan jo hieman nostanut keskusta lähtee kuntavaaleihin puhumaan asiakysymyksistä ja myös politiikan toimintatavoista.

– Tämän hetken öyhöttämisen tilalle on saatava malttia ja ratkaisuhakuisuutta. Sellaiselle on tarvetta tässä ajassa, sanoo Pirkkalainen.

Pirkkalaisen mukaan politiikkaa leimaa polarisoituminen, jossa populistisesti haetaan negatiivisia tuntoja politiikanteon käyttövoimaksi.

Esimerkiksi käy perussuomalaiset, mutta Pirkkalainen katsoo, että on muitakin puolueita, jotka syyllistyvät samaan populismiin.

– Tämä näkyy esimerkiksi ilmastopolitiikassa, joka hakee ratkaisuja ihmisten huolista ja peloista. Olisi parempi etsiä ratkaisuja maltilla, mikä tukisi myös taloutta.

"Kokoomuksen ulostulo on vastuuton"

Oppositiopuolue kokoomus lyttäsi perjantaina hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen.

Kokoomus hylkää maakuntamallin ja tarjoaa tilalle kuntapohjaista sotea.

Keskusta ei lämpene ajatukselle alkuunkaan.

– Tiedossa on, että kokoomus ajaa suurkuntia. On omituista, miten eri kanta kokoomuksella voi olla siihen, mitä se ajoi viime hallituskauden lopulla.

Pirkkalaisen mukaan sotea on jumpattu niin paljon, että lopputulos voi olla vain maakuntamalli.

– Kokoomuksen ulostulo on vastuuton. Miten kunnat voisivat selvitä kuntamallista, kun niillä jo nyt on vaikeaa? Kuntapohjasta ei saa tehoja irti, vaan se on uhka palveluille.

Etelä-Savoa koskeva puoluevaltuuston päätösasia on Joroisten kunnan siirtyminen Etelä-Savon piirijärjestöstä Pohjois-Savon piirijärjestöön.

Yhdistysrajamuutos Heinävedellä on vahvistettu jo aiemmin.