Mikkelin Anttolan uusi yhtenäiskoulu toteutetaan siirtokelpoisena ratkaisuna.

Anttolaan ei näin ollen rakenneta kiinteää koulua tai esimerkiksi hirsirakenteista koulua.

Siirtokelpoisuus ja joustavasti muunneltavissa oleva ratkaisu tarkoittaa sitä, että käyttötarpeiden muuttuessa koulukokonaisuudesta voidaan poistaa osa.

Elementtirakennukset Mikkelin kaupunki vuokraa ulkoa. Kaupunki valmistelee parhaillaan tarjouskierrosta.



Sopimus tilatoimittajan kanssa tehdään kymmeneksi vuodeksi.

Uusien tilojen on määrä olla valmis viimeistään vuoden 2020 kevään lopulla. Anttolan koululaiset ovat siten väistöparakeissa näillä näkymin vielä pari vuotta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan anttolalainen puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.) pitää ratkaisua tyydyttävänä.

— Siirtokelpoisuus ja muuntojoustavuus ei tarkoita parakkiratkaisua. Kyse ei ole tilapäistiloista, vaan oikeasta koulurakennuksesta.

Vuokrattava tilakokonaisuus on noin 2 000 neliötä. Anttolan toteutus on saman suuntainen kuin Vanhalan koulun lisärakennus.

Koulu on kaupungille vuokratila

Tarjoukset pyydetään joulukuun puoliväliin mennessä. Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että urakoitsijat saavat esitellä ratkaisunsa, ja kaupunki tekee niistä arviot.

Tilaratkaisujen pitää olla laadukkaita, kaupunkikuvaan sopivia ja vastattava nykyisten opetussuunnitelmien vaatimuksia, mutta muuten urakoitsija saa pohtia toteutusmallia.

Riihelän mukaan rakentaminen vastaa noin viiden miljoonan euron investointia. Kaupungille rahoitus ei ole investointi, vaan käyttötalousmeno.

Siirtokelpoisuus ja muuntojoustavuus ei tarkoita parakkiratkaisua. — Taina Harmoinen

Anttolan kouluratkaisu on venynyt usean vuoden.

Osa opetustiloista sijoitetaan Anttola-talolle. Uuden koulupaketin lisäksi koulun tontille kaupunki rakentaa itse uuden liikuntahallin.

— Lautakunta on tyytyväinen liikuntahallin toteuttamiseen. Salista tehdään riittävän iso niin, että se käy myös koulun kokoontumistilaksi, sanoo Harmoinen.



Harmoinen myöntää, että Anttolassa on paljon keskusteltu kouluratkaisusta, hirsikoulua myöten.

— Selvää on, että Anttolassa on yhtenäiskoulu. Positiivinen asia on, että kyse on puukoulusta. Toki olisi halunnut, että koulun toiminta olisi ollut samassa rakennuksessa, mutta osa opetuksesta on sijoitettava Anttola-talolle.

Yksi siirtorakennus jäänee paikoilleen

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Jaatinen (sd.) sanoo, että anttolalaisten toiveissa olisi ollut esimerkiksi hirsikoulu.

— Se olisi mahdollistanut muunkin toiminnan ja kokoontumistilat. Siirtokelpoiseen ratkaisuun en ota kantaa, koska aluejohtokunnalta ei ole asiasta kysytty yhtään mitään, sanoo Jaatinen.



Mikkeli on testannut siirtokelpoisen koulun mallia, kun Ihastjärvelle rakennettiin uusi kouluyksikkö.

Rakentamisvaiheessa annettiin ymmärtää, että jos tilatarve vähenee, koulurakennus voidaan siirtää. Ajatuksesta on luovuttu. Siirtokustannuksiksi on arvioitu jopa 1,8 miljoonaa euroa.

— Kyllä varmaan kaikki tahot ovat myöntäneet, että Ihastjärven koulua ei voi siirtää minnekään, tuumii Harmoinen.