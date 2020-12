Mikkelin nuorisovaltuustoon valitut Onni Pänkäläinen, 14, ja Elina Hokkanen, 15, kertovat, miksi vaikuttaminen ja päätöksentekoon osallistuminen kannattaa

Vaikka nuorisovaltuustoa kuunnellaan ja sillä on oma tärkeä paikkansa päätöksenteossa, vs. nuorisosihteeri Jani Lastuniemellä on toiveita vaikuttamisen kehittämiseksi.