Mikkeli ja Hirvensalmi haastavat kaikki yritykset antamaan nuorelle kesätyön — Pystyisikö firmasi tarjoamaan vaikkapa vain parin viikon pestin 15—17-vuotiaalle? Rekrytapahtuma järjestetään verkossa torstaina 22. helmikuuta. Ensimmäinen pesti on nuorelle tärkeä, mutta luo myös kuvaa koko seudusta. Arkistokuva.

Mikkelin kaupunki haastaa kaikki yritykset mukaan kesätyötalkoisiin. Tavoitteena on, että jokainen 15—17-vuotias nuori saisi positiivisen kokemuksen työelämästä.

Toiveena on, että kausityöntekijöiden pestaamisen lisäksi mahdollisimman moni yritys tarjoaa esimerkiksi kahden viikon työpätkän nuorelle.

— Kaikille Mikkelin työnantajille on lähtenyt kaupunginjohtajan allekirjoittama haaste, kertoo järjestelyistä vastaava palveluasiantuntija Mira Myyryläinen Solmu-projektista.

Haaste toteutetaan Kesärekry-online-tapahtumana verkossa torstaina 22. helmikuuta kello 9—16. Tapahtuma löytyy sivulta eroakiireesta.fi/kesarekryonline.

Yrityksiltä osallistuminen ei Myyryläisen mukaan vaadi suurta vaivannäköä.

— Riittää, kun ilmoittautuu mukaan sivuilla ja on valmiina vastaanottamaan kyselyitä. Ei siis tarvitse siirtyä fyysisesti minnekään. Nuoren palkkaus jää yrityksen kustannukseksi.

Tavoitteena välittää tunne, että täältä löytyy töitä

Mitä hyvän teon tekeminen työnantajalle siis maksaa? Myyryläinen toteaa, että kesätyöpalkat ovat alakohtaisia, mutta esimerkiksi Mikkelin kaupungilla kuukauden mittaisen kesätyöpestin palkka on noin 900 euroa.

— Siinähän ei tule täysiä sivukuluja — alaikäisestä ei tarvitse maksaa kaikkea.

Ensimmäinen työkokemus on tärkeä nuorelle itselleen, mutta nuorten kokemuksilla on vaikutusta myös koko seudulle, Myyryläinen sanoo.

— Jos tämän haasteen avulla saadaan nuorillemme tunne, että täältä löytyy tulevaisuudessakin työtä, ehkä he silloin palaavat opiskelujensa jälkeen seudulle.

Myyryläinen iloitsee siitä, että Mikkelin lisäksi myös Hirvensalmi on mukana haasteessa. Hän toivoo, että myös muut seudun kunnat innostuvat mukaan.