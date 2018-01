Vaisu kampanja ei ole ehdokkaan vika — Tuula Haataisella on Tarja Halosen arvopohja mutta ei yhtä vahvaa taustatukea SDP:n Tuula Haatainen lähti presidentinvaaleihin vaikeista asetelmista, mutta on terävöittänyt sanomaansa. Ehdokkaan mahdollisuuksia pohtii mikkeliläinen kokenut demariaktiivi Jorma Vilhunen. Vesa Vuorela Tuula Haatainen on tulevaisuuteen katsova ihminen, joka tuntee presidentti-instituution ulottuvuudet, sanoo Jorma Vilhunen.



Monet vaalit politiikan toimijana nähnyt Jorma Vilhunen vertailee SDP:n presidenttivaaliehdokkaan Tuula Haataisen kampanjaa Tarja Halosen kampanjaan.



Haataisen ja Halosen liikkeissä ja ajatusmaailmassa on paljon samaa, mutta yksi ero on selvä.

Kun demarikenttä päätti aikoinaan, että tehdään Halosesta presidentti, Haataiselle ei ole löytynyt samaa otetta demarijärjestöissä.



SDP toimii ehdokkaan puolesta, mutta jotain tuntuu puuttuvan.

— Ei ole saatu puhuria aikaan. Halosen aikana liikuttiin aktiivisesti tapaamassa ihmisiä, oli paikallinen kampanjatoimisto, ja ihmiset tarjoutuivat aktiivisesti kampanjatyöhön.



— Nyt kampanjaa käydään somessa, mutta viestit jäävät pieneen piiriin, eivätkä tavoita kaikkia. Perinteistä SDP:n äänestäjää ei tällä tavalla saada lähestyttyä.

Haataisen ehdokkuus viivästyi puolueasetelmissa, mutta ehdokasta henkilönä Vilhunen ei moiti.

Arvopohja on lähellä Halosta. Haatainen koetaan paljon liikkuvana ja modernina poliitikkona, joka ottaa esille uusia asioita, esimerkiksi ympäristöpolitiikan ja naisen aseman ja näkee uhat pitkälti muussa kuin sotilaallisissa konflikteissa.

Vaaleihin kuuluu reipas keskustelu. Jorma Vilhunen



— Puolueella tulee olla oma ehdokas, ettei osoiteta, että vanhalla puolueella ei olisi omaa sanomaa.

SDP:llä on viime presidentinvaaleista haaleat muistot, sillä Paavo Lipposen tulos jäi heikoksi. Lipponen profiloitui kansainvälisen politiikan ja talouden ehdokkaana. Näitä asioita ei koettu silloin läheisiksi. Asetelma vaikuttaa edelleenkin.



Vilhusen mielestä globaaleista kysymyksistä tulee kuitenkin puolueessa puhua. Haataista on vähän varoiteltu näiden aiheiden ottamisesta esille, mutta tämä on käynyt itse teemoihin kiinni.

Vilhunen itse teki työuransa työvoimahallinnon palveluksessa. Hän näkee presidentinvaalit ja myös SDP:n uudessa, muuttuvassa maailmassa, jossa kansainvälisen politiikan, talouden ja työmarkkinoiden myllerryksessä kansalaisella on huoli turvallisuudestaan.



Hän ei veikkaile sitä, tekeekö Haatainen Lipposta paremman tuloksen.

— Haatainen on terävöittänyt sanomaansa, mutta myös Sauli Niinistö on ovela poliitikko. Hän on ottanut esille samoja teemoja kuin Haatainen, mikä näkyi uudenvuoden puheessa.

— Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaaleissa käydään vain yksi kierros. SDP:n ja järjestöväen pitää vielä herätä toimimaan myös omien asioiden puolesta.

Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan. Haastattelut julkaistaan ehdokaslistan järjestyksessä.