Ristiinassa juhlitaan ison maailman tyyliin — Korumies Arvi innosti: ”Jos nuori mies tekee mitä tahtoo, kyllä aikuisten on saatava yksi tapahtuma aikaan” Mikkelin Ristiinan uudessa hyväntekeväisyysjuhlassa kuljetaan punaista mattoa, puhutaan unelmista, syödään paahtopaistia ja tanssitaan. Ristiinalainen Mikko Syrjäläinen ja Suomen nuorin yrittäjä Arvi Martikainen tapasivat syksyllä. Korumies Arvi on yksi helmikuun uutuustapahtuman esiintyjistä.

Mikkelin Ristiinan helmikuuhun tulee uusi tapahtuma, kun joukko paikallisia yrittäjiä järjestää hyväntekeväisyysjuhlan hotelli Heimarissa.



Idea iltajuhlasta lähti liikkeelle, kun ristiinalainen Mikko Syrjäläinen tapasi syksyllä Suomen nuorimman yrittäjän, 12-vuotiaan Arvi Martikaisen, joka tunnetaan paremmin korumies Arvina.



— Ajattelin, että jos nuori mies tekee mitä tahtoo ja pärjää, niin on meidän aikuisten saatava yksi tapahtuma aikaan, Syrjäläinen kertoo.

Syrjäläinen houkutteli mukaan tuttuja yrittäjiä omalta kylältä ja päätti, että nyt tuodaan eloa hiljaiseen talviaikaan.



Iltajuhla kulki aluksi työnimellä gaala, mutta sanasta luovuttiin käytännön syistä.



— Ei tarvitse kenenkään saapua iltapuvussa, jos ei halua. Mutta muuten pidetään kiinni ison maailman tyylistä. Sisäänkäynnille tulee takuuvarmasti punainen matto, Syrjäläinen naurahtaa.

Tanja Rihu Ristiinassa, kuten monilla pienillä paikkakunnilla, on talvella hiljaista. Hotelli Heimarin talviunet keskeytyvät helmikuussa hyväntekeväisyysjuhlan ajaksi.

Korumies Arvi on itseoikeutetusti yksi iltajuhlan esiintyjistä.

Suomen parhaaksi esteratsastajaksi aikova nuori yrittäjä puhuu unelmien toteuttamisesta.



Samalla teemalla jatkaa 500 päivässsä miljonääriksi tähtäävä Lauri Salovaara.

Positiivisuutta ohjelmaan tuo myös juvalaislähtöinen stand up -koomikko Helena Pöllänen.



Illan aikana nautitaan keittiömestari Heikki Salosen erittäin juhlallinen ateria, joka pitää sisällään esimerkiksi karitsan paahtopaistia ja kylmäsavulohitartaria.



— Heikki on erittäin tärkeä palanen tapahtumassa, koska halusimme, että ruoka on viimeisen päälle hyvää, Syrjäläinen sanoo.



K18-juhla päättyy tansseihin, joita tahdittaa bilebändi Octoband.

Omaishoitajat unohtuvat usein, kun hyvää jaetaan, vaikka tekevät naurettavalla korvauksella älyttömän tärkeää työtä. Mikko Syrjäläinen.

Ristiinalaisille oli heti selvää, että iltajuhlaa vietetään hyväntekeväisyyden nimissä.

Kulujen jälkeen kaikki tuotot saa käyttöönsä Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry.



— Omaishoitajat unohtuvat usein, kun hyvää jaetaan, vaikka tekevät naurettavalla korvauksella älyttömän tärkeää työtä, Syrjäläinen perustelee.

Tapahtuman päävastuun kantaa Nina´s Erikoistaksipalvelut oy, mutta lisäksi mukana ovat hotelli Heimari, Ristiinan Kukka, Silmukka ja Heikki Salonen. Apua on saatu myös muilta yrityksiltä läheltä ja kaukaa.

Mikko Syrjäläinen korostaa, ettei kyse ole yrittäjien tapahtumasta vaan kaikki ovat tervetulleita viihtymään.

Liput myydään etukäteen ja mukaan mahtuu 150 vierasta.

Hyväntekeväisyysjuhla hotelli Heimarissa Ristiinassa lauantaina 17. helmikuuta kello 18 alkaen. Liput myynnissä 4. helmikuuta saakka www.nettilippu.fi.