Mikkelissä järjestetään tiistaina kaikille avoin vanhempainilta päihteistä — "Jo alakoululaisten vanhemmilta on tullut toivetta, että he saisivat infoa, missä mennään"

Tapahtuman taustalla on tänä syksynä perustettu Facebook-ryhmä Children protected against drugs and alcohol — Kansanliike Mikkelissä.