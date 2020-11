Mikkeli asetti paikallisliikenteeseen kaasubussiehdon – Kun kerran biokaasun tuotantoon pannaan paljon rahaa, kaasua on myös käytettävä

Mikkelin kaupunki myöntää suoraan, että vaatimus liikennekaasun käyttämisestä paikallisliikenteessä on nähtävä myös omistajapoliittisena ratkaisuna.

Kaupunkistrategian mukaan Mikkeli keventää hiilijalanjälkeä ja vähentää fossiilipolttoaineita.

Osakeino on tuottaa biopohjaista liikennekaasua ja käyttää tätä paikallisliikenteessä.

Kaupunki on joukkoliikennepalveluja kilpailuttaessaan edellyttänyt, että lähivuosina osa busseista ajaa liikennekaasulla.

Liikennöitsijät ovat tämän kilpailuehdon hyväksyneet, mikä näkyi tarjousten määrässä.

Paikallisliikenteestä jätettiin kolme, palveluliikenteestä yhdeksän ja Ristiinan joukkoliikennepalveluista viisi tarjousta.

Paikallisliikenteen kilpailun voitti Soisalon Liikenne Oy, joka ajaa nykyisinkin kaupunkiliikenteessä. Yhtiö voitti myös Moppe-palveluliikenteen.

Mikkelin, Ristiinan ja Pelloksen joukkoliikennepalvelut voitti Tilausliikenne Himanen Oy.

Soisalon Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Nissinen sanoo, että kaasuehto ei ollut este tarjouksen tekemiselle.

– Täytyy olla mukana ja valmis vaihtoehtoihin, kaasuun, sähköön ja biodieseliin. Fossiilinen diesel ei ole tulevaisuuden vaihtoehto, sanoo Nissinen.

Liikennöitsijä: Kaasu on välivaihe

Kaupunki edellyttää, että kaasubusseja on liikenteessä neljä. Palveluliikenne Mopessa on kaasuautoja oltava kaksi.

Paikallisliikenteen hoitamiseen tarvitaan 12 bussia. Liikennöitsijä saa ottaa käyttöön useammankin kaasuauton, jolloin se saa tietyt bonukset.

Vesa Vuorela Paikallisliikenteen kustannus Mikkelin kaupungille on runsaat kaksi miljoonaa euroa vuositasolla. Puolet kaupunki saa takaisin lipputuloina.

Mikkeli pohti kilpailuehdoksi kaasun rinnalla myös sähköä ja uusiutuvaa dieseliä.

Kaupungin näkemyksen mukaan biokaasulla on suuremmat aluetaloudelliset vaikutukset. Sähkö vaatisi yrittäjältä tuntuvia investointeja. Biodiesel puolestaan ei täyttäisi riittävästi ympäristöpoliittisia ehtoja.

Soisalon toimitusjohtaja Nissinen katsoo, että liikenteen energiamuodot kokevat vielä muutoksia.

– Tulevina vuosina tapahtuu vielä paljon. Minä olen sitä mieltä, että liikennekaasu on välivaihe. Tulevaisuus on akuissa ja sähkössä.

– Mikkeli on eri kannalla, mutta me olemme valmiita ajamaan kaasulla. Yhtiö on tyytyväinen Mikkelin markkinaan, ja sopimusliikenne on ainoa ajateltavissa oleva toiminta nyt korona-aikana, sanoo Nissinen.

Yhtiölle kilpailuehto tietää kuitenkin ylimääräisiä investointeja.

Nissinen sanoo, että yksi biokaasua käyttävä bussi maksaa 300 000 euroa. Yhtiöllä ei ole kaasubusseja, joten edessä on neljän auton hankinta, 1,2 miljoonan euron autonosto.

Tavallinen dieselbussi olisi investointina viidenneksen huokeampi.

– Investointi on meille iso, mutta sopimuskausi on kohtuullisen pitkä, joten saatoimme lähteä siihen.

"Konserni on satsannut biokaasuun"

Pitkään sopimuskauteen vetoaa myös kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä perustellessaan sitä, miksi kaupunki edellyttää kaasuautoja.

Riihelän mukaan kaikin puolin on oltava valmis satsaamaan, jos katsotaan tulevaisuuteen.

– Näkisin kuitenkin, että satsaus on järkevän kokoinen. Hankinta-aika on pitkä. Parin vuoden sopimuskausi olisi ehkä ollut kohtuuton. Meillä on ollut aiemmin lyhyitä sopimusjaksoja.

Riihelän mukaan kaasuehto on harkittu ratkaisu. Taustalla on sekä ympäristöpoliittinen että omistajapoliittinen painotus.

– Konserni on satsannut biokaasuun. Kaupunki haluaa, että kaasua myös käytetään.

Mikkeli osti paikallisliikenteen joukkoliikennepalveluja viime vuonna 2,1 miljoonalla eurolla.

Summa on bruttosumma, josta kaupunki saa itselleen lipputuloina noin puolet eli miljoona euroa. Loppuosa on kaupungille nettomenoa.

Nyt päätetty kilpailutus seuraavalle sopimuskaudelle meni niukasti Soisalolle, jonka tarjous oli 2 095 185 euroa.

Toiseksi tuli Savonlinja Oy, 2 144 960 euroa, ja kolmanneksi Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy, 2 516 473 euroa.

Kaupungin vs. talouspäällikkö Janne Skott on ollut valmistelemassa kilpailutusta alusta saakka myös logistiikkapuolella.

Skott ja Riihelä sanovat, että kaasuautoehto ei nostanut olennaisesti hankinnan loppusummaa.

Mikkelissä kiertää puhetta, jonka mukaan kaasuehto kilpailutuksessa nosti kokonaishankintaa merkittävästi. Ilman kaasua tarjousta ei voinut jättää.

– Kilpailu on kovaa. Ympäristöpainotus eli kaasuautoehto ei nostanut hankinnan hintatasoa, sanoo Skott.

Sopimuskausi on viisi vuotta lisättynä kahdella optiovuodella.

Kuluttajataksa ei nouse kaasun takia

Soisalon Nissisen mukaan kilpailu oli erittäin kova.

– Tiukka kilpailu ja tiukka hinnoittelu.

Olisiko hankinnan hinta ollut jotain muuta, jos kaasuehtoa ei olisi asetettu?

– Siihen minä en ota kantaa, sanoo Nissinen.

Riihelä antaa ymmärtää, että oli hienoista pelkoa hankinnan hintatason noususta.

– Kilpailutusta, ehtoja ja hintaa peilattiin suhteessa talousarvioon ja tilinpäätökseen. Nyt voi olla huojentunut. Ympäristöarvoilla on arvolatauksensa ja silti kustannus on kohtuullinen.

Mikkeli myös lupaa, että liikenteen kuluttajahinta ei nouse kaasuratkaisun takia.

– Ei voi taata, etteikö hintoja tulevien vuosien aikana tarkastella, mutta kilpailutuksen kaasuedellytys ei ole korotuksen peruste, sanoo Riihelä.

Vesa Vuorela Ese Oy rakentaa Tuskuun Insinöörinkadulle uutta kaasutankkausasemaa, joka on tarkoitettu erityisesti raskaalle ajokalustolle. Asema valmistuu ensi kevään lopulla.

Mikkelissä on tällä hetkellä kaksi liikennekaasun tankkausasema, Graanin automarketissa ja Haukivuorella Biohauki Oy:n asema. Molemmat ovat Etelä-Savon Energia Oy:n asemia.

Ese Oy rakentaa Tuskuun raskaan ajokaluston tankkausasemaa, jonka on määrä olla valmis viimeistään ensi kesän alussa.

Tuskuun tulee kaksikin jakeluasemaa, henkilöautoille ja kevyemmälle ammattiliikenteelle tarkoitetulle paineistetulle liikennekaasulle sekä toinen raskaan liikenteen nesteytetylle maakaasulle.

Ensi vuonna Ese rakentaa tankkausaseman Pertunmaan Kuorttiin.

Biokaasulaitos Biosairila Oy aloittaa kaasuntuotannon Metsä-Sairilassa näillä näkymin marraskuussa. Yhtiö rakentaa tankkausaseman laitoksen yhteyteen.

Paikallinen kaasu pärjää kilpailussa

Vaikka Mikkeli edellyttää kaasubusseja, Jouni Riihelän mukaan kaupunki ei halua Mikkelistä kaasukaupan suljettua markkinaa.

– Kaasussakin on kilpailutilanteesta kyse, sanoo Riihelä.

Biosairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen sanoo, että mikkeliläinen kaasu on kilpailukykyistä.

– Jos joku tuo Mikkeliin kaasua, en näe kilpailua riskinä. Paikallinen kaasu pärjää kilpailussa, sanoo Miettinen.

Vesa Vuorela Biosairila Oy:n kaasutankkausasema on valmistumassa Metsä-Sairilaan. Lokakuun lopussa paikkaa esitteli Metsäsairila Oy:n toimitusjohtaja Ville Kakkonen.

Kaasun myy ja jakelee Mikkelissä Ese Oy.

Tällä hetkellä paikallisilta asemilta tankattava kaasu on mikkeliläistä kaasua.

– Juuri nyt melkein kokonaan liikennekaasu tulee Haukivuorelta Biohauelta. Vain satunnaisesti joudumme ostamaan biokaasua muualta, sanoo Ese Oy:n liiketoimintajohtaja Jukka Eestilä.

– Kun Biosairila aloittaa oman tuotantonsa, kaikki Mikkelissä tankattava kaasu on paikallista biokaasua.

Mikkelissä liikkuu urbaanitarina, että kaasua tuodaan Esen jakeluun muualta Suomesta. Eestilä tuntee jutun.

– Totta on, että kun Haukivuoren laitosta rakennettiin, ostimme kaasua muualta. Nyt viime kesästä saakka Biohauki on toiminut täysillä. Kaasu on paikallista, sanoo Eestilä.