Mervi Eskelinen saa jatkaa luottamustehtävissään — Asuuko varavaltuutettu oikeasti Pieksämäellä vai Mikkelissä? Kuntaliitto ei katsonut voivansa ottaa kantaa Eskelisen todelliseen kotikuntaan.

Perussuomalaisten varavaltuutettu Mervi Eskelinen saa jatkaa luottamustehtävissään Pieksämäellä.

Kaupunginhallitus päätti merkitä Eskelisen oman selvityksen asuinpaikastaan ja Kuntaliiton lausunnon tiedoksi, eikä ryhdy asiassa toimenpiteisiin.

Kuntaliiton lausunnossa todetaan, ettei käytettävissä olevilla tiedoilla voida ottaa kantaa Eskelisen kotikunnan määräytymiseen.

Eskelinen on kaupunginhallituksen jäsenen Alpo Salon (demarit) henkilökohtainen varajäsen, opetuslautakunnan jäsen sekä Karin Karjalaisen (ps.) henkilökohtainen varajäsen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustossa.

Eskelisen kelpoisuus on asetettu kyseenalaiseksi, sillä hän on ilmoittanut kaupungin keskusvaalilautakunnalle sekä maistraatille osoitteekseen Pieksämäen kaupungin alueella sijaitsevan osoitteen.



Talous- ja hallintopäällikkö Heikki Mäyräsen selvityksen mukaan Eskelinen on kuitenkin ilmoittanut työnantajalleen ja kertonut myös Facebookissa asuvansa Mikkelissä. Mikkelin osoite on myös Eskelisen kaupparekisteritiedoissa.