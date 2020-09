Yksi uusi koronatartunta Essoten alueella tiistaina

Vaikka Mikkelissä on tällä hetkellä satoja ihmisiä koronakaranteenissa, ei epidemia ole muuttunut hallitsemattomaksi. Päinvastoin. Tiistaina Essote tiedotti, että alueella on löytynyt yksi uusi koronatartunta. Se liittyy tiedossa olevaan tartuntaketjuun.

Maanantaina kuntayhtymän hallitus rajoitti yleisötilaisuuksien osallistujamäärän enintään 50 henkilöön viikon ajaksi. Ravintoloille annettiin suositus aukiolon rajaamisesta kello 24:een.

– Päädyimme rajoituksiin, koska viimeisten tapausten yhteydessä vaara taudin leviämisestä riskiryhmiin oli jo ilmeinen. Tauti levisi laajasti Mikkelin kouluihin ja koska moni nuori on oireeton, leviää tartunta helposti vanhempiin ja siitä sitten riskiryhmiin, perustelee Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Hän pahoittelee Essoten puhelinpalvelujen ruuhkautumista ja varattujen aikojen siirtämistä, mutta toivoo asiakkailta edelleen ymmärrystä tilanteessa.

Essoten pandemiapäällikön Hans Gärdströmin mukaan nyt leviävä virus on helposti tarttuvaa laatua.

– Tartuntoja on saatu hyvin lyhyessä kontaktissa, vaikka turvavälejä ja ohjeita on noudatettu. Tällaista tartuntarypästä on vaikea estää täysin niin kauan kuin tautia on liikkeellä ja yhteiskunta toimii vähänkään normaalisti. Syyllisiä on turha etsiä.

Gärdström muistuttaa, että sosiaalisten kontaktien välttäminen, turvavälien pitäminen ja hyvä käsihygienia ovat edelleen avainasemassa epidemian hallinnassa.

Ikääntyneiden omaisia hän kehottaa pohtimaan, ovatko vierailut palvelutaloissa välttämättömiä juuri nyt.

Tiukoilla rajoitustoimilla pyritään saamaan tartunnat nollaan Essoten alueella, jotta normaaliin päiväjärjestykseen päästään palaamaan mahdollisimman nopeasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi tiistaina 98 uudesta koronavirustapauksesta Suomessa. Tapauksista 41 liittyy lahtelaisesta ravintolasta alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun.