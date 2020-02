Viruksesta voi kertoa lapselle rauhallisesti — Rouhialan koulun rehtori: "Keskeinen asia on, ettei lietso hysteriaa"

Koronavirus on saanut viime aikoina paljon näkyvyyttä, ja keskustelu on eläväistä. Erityisesti lapsille viruksesta kannattaa kuitenkin puhua asiallisesti mutta rauhoittavasti.

Essoten terveyspalveluiden johtajan Santeri Seppälän mukaan koronavirus näyttää tällä hetkellä kohdistuvan vahvemmin muihin ikäryhmiin kuin lapsiin. Aihe on silti puhuttanut suomalaisia vahvasti, ja kuolonuhrejakin vaatinut sairaus voi huolettaa nuorempia. Rouhialan koulun rehtori Heikki Väätäinen neuvoo keskustelemaan viruksesta lasten kanssa aihetta vähättelemättä taikka suurentelematta.

– Keskustelu ei ollut ennen lomaa ajankohtainen, joten sellaista ei ole vielä käyty koululla. Loman jälkeen asiasta varmasti keskustellaan asiallisesti ja hysteriaa lietsomatta, Väätäinen kertoo.

– Tilanteeseen suhtaudutaan kuin normaalistikin influenssakausiin. Koululla tärkein suojatoimenpide on käsien pesusta huolehtiminen. Tässä kohtaa ei myöskään tarvitse pohtia, tarvitseeko jäädä kotiin.

Seppälä vahvistaa rehtorin näkemyksen, mutta lisää, että keskusteluun voi ottaa rauhoittelevan lähtökohdan.

– Kaikki voivat olla tässä kohtaa hyvin rauhassa, lapsista työnantajiin. Valmiudet hoitoon ovat hyvät, joten vaikka jollakulla ilmenisi sekä koronaviruksen oireita ja tämä olisi käynyt riskialueella, hätää ei silti ole.

Uusi koronavirus on vaaraton valtaosalle sairastuneista, joista suurin osa paranee. Seppälän mukaan näyttö osoittaa, että noin 80 prosenttia sairastuneista kärsii vain lievistä oireista tai selviää oireitta. Lievät oireet ovat samankaltaisia kuin tavallisen flunssan. Kiinan Hubein maakunnassa noin 4 prosenttia sairastuneista on kuollut tautiin. Kiinan ulkopuolella sairastuneista on kuollut alle prosentti.