Yhä harvemmalla on tekohampaat, sanoo mikkeliläinen erikoishammasteknikko Tarja Luukkonen

Erikoishammasteknikko Tarja Luukkonen Mident Oy:stä Mikkelistä mitä hammasteknikko tekee?

– Hammasteknikko työskentelee hammaslaboratioriossa. Hän suunnittelee ja valmistaa hammasproteeseja ja hampaiden oikomislaitteita yhteistyössä asiakkaan ja hammaslääkärin kanssa. Työt valmistetaan hammaslääkärin tilauksesta.

Miten tulit alalle?

– Opiskelin yliopistossa kemiaa ja matematiikkaa. Se ei tuntunut omimmalta alalta. Keskustelin erään hammasteknikon luona alasta ja hammasteknikon työstä. Pyrin Helsingin hammasteknikko-opistoon. Meitä oli 12 sillä vuosikurssilla ja siitä on jo 30 vuotta. Opiskelu oli tuolloin 4 – 4,5 vuotta. Nykyään ammattikorkeakoulussa opiskelu kestää 3,5 vuotta. Hammasteknikoita on vähän, alle 1 000 Suomessa.

Millaiseen vaivaan tarvitaan hammasteknikon apua?

– Hammasteknikon apua tarvitaan silloin, kun ikääntyminen, tapaturma tai sairaus ovat vaurioittaneet omia hampaita. Hammasproteesi on aina henkilökohtainen ja proteesia valmistettaessa sitä saatetaan sovittaa useita kertoja.

Stereotyyppinen käsitys on, että tekohampaita on vain vanhuksilla ja jääkiekkoilijoilla. Onko näin?

– Varmaankin näissä ryhmissä tarve on suurin. Etenkin ikäihmisillä suun terveys on tärkeä osa ihmisen yleisterveyttä. Samaa hammasproteesia ei pidetä 50 vuotta. Suositus on uusia ne noin 10 vuoden välein. Suun terveydestä on huolehdittu jo niin kauan, että ikäihmisillä ei välttämättä ole ainuttakaan suun ulkopuolella tehtyä hammasta.

Miten ala on muuttunut?

– Valmistustekniikat ovat muuttuneet – kulta- tai metallirunkoja ei enää valeta. Tietotekniikka on tullut alalle ja työt suunnitellaan tietokoneen avulla. Nykyään tehdään yksittäisiä implantteja ehkä enemmän kuin kokoproteeseja.

Hoitavatko ihmiset tekohampaitaan?

– Proteettisen työn luovutuksen yhteydessä hammaslääkäri antaa hoito-ohjeet, joiden mukaan sitä on hoidettava. Ihmiset voivat tietenkin vahingossa pahoinvoinnin yhteydessä kadottaa tai rikkoa hampaansa huomaamattaan. Tällaisia vahinkoja sattuu aina jokunen vuodessa.

Mikä on hammasteknikon painajainen?

– Itselleni tulee mieleen töiden loppuminen. Työ voidaan nykyään lähettää tehtäväksi minnepäin maailmaa tahansa. Välttämättä työt eivät ole enää omalla alueella tai edes Suomessa. Haasteena on myös pysyä mukana alan digitaalisessa kehityksessä.