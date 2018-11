Nuorisovaalit alkoivat Mikkelissä — Katso ketkä ovat ehdolla

Mikkeliin haetaan jälleen uusia nuoria vaikuttajia edistämään sitä, että nuoria kuultaisiin enemmän paikallisessa päätöksenteossa.



Uuteen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2019—2020 on jaossa paikkoja 21 valtuutetulle ja yhdelle varavaltuutetulle.



Nuorisovaltuusto on Mikkelin kaupungin lakisääteinen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston kautta nuoret ovat mukana kaupungin eri toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.



Ehdokkaana on 40 mikkeliläistä nuorta, joihin voi tutustua sivustolla www.po1nt.fi/minuva.



Nuorisovaltuustotoiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.



Äänioikeus on vuonna 1999—2005 syntyneillä mikkeliläisillä nuorilla, joita on näissä vaaleissa 3 881.

Ennakkoääänestys

nuorisotiloissa

Ennakkoäänestys järjestetään 14.—16.11.2018 nuorisotiloissa niiden aukioloaikoina: Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan nuorisotaloilla sekä Nuorisotila Starlightissa Maaherrankadulla.

Varsinainen vaalipäivä on keskiviikkona 21.11.2018 kello 8—15. Vaalipäivänä äänestäminen on mahdollista jokaisessa Mikkelin yläkoulussa, Esedun Raviradantiellä ja Otavankadulla, Suomen Nuoriso-opistossa sekä Mikkelin ja Ristiinan lukioilla.

Vaalien tulos ilmoitetaan Po1ntissa vaalipäivän iltana. Vaaleista tiedotetaan myös Mikkelin Nuorisovaltuuston Facebook-sivun ja Instagram-profiilin kautta. Ehdokkaiden vaalikampanjointia ja vaalien tapahtumia voi seurata hästägeillä #minuvavaalit2018 ja #mikkelinnuorisovaltuusto.

Nuorisovaltuustovaalien 2018 ehdokkaat:

2 Simula Tilda

3 Kämäräinen Aapo

4 Huoponen Mira

5 Pynnönen Eveliina

6 Waris Olli

7 Kälkäjä Nea

8 Keskitalo Onni

9 Hämäläinen Helmi

10 Mihailov Ronja

11 Tiainen Viljam

12 Häkkinen Emma

13 Mäenpää Emma

14 Hämäläinen Ville

15 Toivanen Adalmiina

16 Kauppinen Jan-Peter

17 Markevitsch Janette

18 Marttinen Laura

19 Bolz Niilo

20 Paasonen Vilma

21 Väisänen Sini

22 Montonen Heta

23 Ehrnrooth Edvin

24 Nikula Jere

25 Markevitsch Katri

26 Saikkonen Kristiina

27 Valtokari Valio

28 Ripatti Sanni

29 Taipalinen Celina

30 Kirjalainen Axel

31 Janhunen Katriina

32 Waris Juho

33 Nevalainen Else

34 Pynnönen Jonna

35 Puhto Onni

36 Plosila Jessica

37 Hokkanen Elina

38 Viisterä Eetu

39 Vauhkonen Nea

40 Pekkarinen Justus

41 Rauhala Noora