Uutisen takaa: EU-vaalien ehdokkaita ei ole ruuhkaksi asti

Etelä-Savon maakunnasta ei ole vielä ketään pyrkimässä Brysseliin. Eduskuntavaalien ehdokaslistojen täyttäminen on vienyt ajan puoluepiireiltä. EU-vaalien ehdokashaku on ollut lähes jäissä.

Vaalien niputtaminen ensi vuoden kevääseen on johtanut siihen, että puolueiden piiritasolla Euroopan parlamentin vaalien ehdokashaku on jäänyt täysin eduskuntavaalien varjoon.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä saati sitten maakuntatasolla ei tällä hetkellä ole näkyvissä käytännössä yhtään EU-vaalien ehdokasta.

Osasyy on se, että puolueissa eurovaalien vaalityötä johdetaan puoluetoimistoista eikä piiritasolta.

Keskeinen syy on kuitenkin se, että tarjolla ei kerta kaikkiaan näytä olevan sellaisia poliitikkoja, joilla todella voisi olla mahdollisuus kamppailla parlamenttipaikasta.