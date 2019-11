Mikkelin kaupunginhallitus ei vielä tiistai-iltana jättänyt hallituksen esitystä kaupungin ensi vuoden budjetista.

Hallitus jatkaa talousarviokäsittelyä ensi maanantaina, jolloin se antaa esityksensä ja todennäköisesti äänestysten jälkeen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) ei kommentoi budjettikäsittelyä kuin yleisellä tasolla.

— Voi sanoa, että julkisuudessa ollut kaupunginjohtajan esitys toteutuu pääpiirtein, mutta muutamasta asiakohdasta on poliittisilla ryhmillä erilaisia kantoja.

Seppälä ei erittele näitä kannanottoja.

— Asiat ovat samoja, jotka ovat olleet julkisessa keskustelussa tähänkin asti, sanoo Seppälä.

Budjettisyksyn aikana keskustelua on käyty lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta, lähikirjastojen sulkemisesta sekä aluejohtokuntien jatkosta.

Keskusteluihin budjettikäsittelyssä tullee vielä lentokentän asema ja mahdollisesti myös kaupunginorkesterin tulevaisuus.

Valtuusto on jo päättänyt ensi vuoden veropaketista. Takana on kireä keskustelu kuntaveron nostamisesta 1,5 prosenttiyksiköllä.

Budjetin kokoaminen ei ole ollut tänä syksynä erityisen helppoa. — Arto Seppälä

Kaupunginjohtaja Timo Halosen budjetin virkamiesesitys on ollut hallituksen käsittelyssä pohjana, ja päälinjat talouden sopeutuksineen ovat menossa läpi.

Seppälän mukaan budjetti-ilmapiiri päättäjien kesken on ollut kohtuullisen hyvä.

— Olosuhteisiin nähden hyvä. Budjetin kokoaminen ei ole ollut tänä syksynä erityisen helppoa, sanoo Seppälä.

Hallitus käsitteli käyttötalouden lisäksi tiistaina myös ensi vuoden investointiohjelman.

Seppälä ei kommentoi investointejakaan lähemmin, mutta sanoo, että Halosen esityksessä olleesta investointiohjelmasta ei ole pudonnut mitään pois.

— On muistettava, että merkittävä osa investoinneista on sellaisia, joihin olemme jo sitoutuneet. Kaikesta muusta on säästetty, sanoo Seppälä.