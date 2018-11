Palaneen henkilöauton romu oli Launialassa bussipysäkillä melkein viikon. Romuauton siirtäminen on viime kädessä kunnan vastuulla, jos omistaja ei sitä tee.

Lähes viikon bussipysäkillä Mikkelin Launialassa seisonut palanut auto on siirretty pois. Siirron hoiti Mikkelin kaupunki.

Henkilöauto sytytettiin palamaan lauantaina 10. marraskuuta kaksi kertaa. Ensimmäinen palo tapahtui lauantaina iltapäivällä, jolloin auton etupenkki ehti palaa puoliksi istuinosastaan. Toisen kerran pelastuslaitos hälytettiin paikalle lauantaina yhdentoista jälkeen illalla, jolloin Huuhkajankadun ja Kotkankadun risteyksessä tienlaitaan pysäköity auto oli jo täyden palon vaiheessa. Auto tuhoutui palossa täysin.

Poliisi ei tavoittanut ketään paikalta, mutta paloja epäillään tahallaan sytytetyiksi. Tapauksia tutkitaan kahtena vahingontekona.

Launialan tapaus ei ollut kiireellinen

Monia mikkeliläisiä ihmetytti, miksi palaneen auton raatoa ei siirretty pois vaan se oli lähes viikon bussipysäkillä. Auto oli pahasti palanut ja sen ympärilläkin oli palojätettä.

Mikkelin kaupungin pysäköintipalveluiden tarkastusesimies Niina Gynther kertoo, että kaupunki teki autosta siirtokehotuksen omistajalle viime viikolla ja lopulta Mikkelin romumetalli kävi siirtämässä auton pois loppuviikosta. Koska tapaukseen liittyi myös epäily rikoksista, siirtoon kysyttiin myös poliisin suostumus.

— Auto oli bussipysäkillä, jossa siitä ei ollut vaaraa liikenteelle ja bussikin mahtui pysähtymään pysäkille, Gynther sanoo.

Gyntherin mukaan siirtokehotuksissa mennään asian kiireellisyyden mukaan. Launialan tapaus ei ollut kiireellinen, koska autosta ei ollut suoranaista liikennehaittaa.

— Tässä tapauksessa kyllä mietimme, teemmekö autolle suoran siirron pois kadulta, koska se oli niin huonossa kunnossa. Päädyimme odottamaan, josko omistaja siirtäisi auton. Näistä tulee kuitenkin aina siirtokustannuksia, Gynther sanoo.

Tänä vuonna Mikkelissä on tehty 110 siirtokehotusta autoille ja Gyntherin arvion mukaan niitä tulee vielä muutamia lisää.

Onnettomuusauto täytyy siirtyää kahdessa päivässä

Romuauton siirtäminen on viime kädessä kunnan vastuulla, jos omistaja ei sitä tee. Etuoikeus auton siirtämiseen on kuitenkin aina sen omistajalla, ja siksi kunnan täytyy laittaa siirtokehotus ajoneuvoon.

Kehotus on laitettava ajoneuvoon tai lähetettävä rekisterissä olevalle omistajalle tai haltijalle ja hänelle on varattava seitsemän päivää aikaa ajoneuvon siirtämiseen.

Vesa Vuorela Autopaloa tutkitaan kahtena vahingontekona.

Jos romuauto on esimerkiksi palanut tai muuten vaaraksi ympäristölle, ei ilmoitusta välttämättä tarvitse tehdä. Myös onnettomuudessa vaurioituneen ajoneuvon osalta määräaika on tiukempi kuin seitsemän päivää: omistaja, haltija tai kuljettaja on lain mukaan velvollinen siirtämään ajokin pois kahden vuorokauden kuluessa onnettomuudesta.

Näin olisi pitänyt tapahtua myös Launialan tapauksessa. Kun palossa vaurioituneen auton omistaja ei siirtänyt palanutta romua, kaupunki päätti, että auto siirretään. Kaupunki teki siirtopäätöksen ja romumetalliyritys haki auton pois.

Siirto pitää korvata viranomaiselle

Prosessi ei lopu vielä tähän. Gynther kertoo, että jos auton omistaja on tiedossa, hänelle lähetetään päätös siirtämisestä valitusoikeuksineen postitse.

Juuri omistajan selvittäminen onkin romuautoissa yleensä hankalaa. Jos auton rekisterikilvet on otettu pois, on ainut vaihtoehto etsiä tietoja omistajasta auton runkonumeron avulla.

Niin yleensä myös tehdään, sillä ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan romuajoneuvon siirtämisestä ja jätehuoltoon toimittamisesta sekä hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset siirron suorittaneelle viranomaiselle.

Tämä koskee muitakin kuin onnettomuusautoja. Mikkelin kaupungin hallintopäällikkö Juha Ruuth muistuttaa, että kesäautoja tai muita tilapäisestikään liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja ei pidä jättää talveksi seisomaan yleiselle tielle tai pysäköintialueelle. Jossain vaiheessa ne haittaavat aurausta tai muuta kunnossapitoa ja nekin joudutaan siirrättämään muualle.