Mikkeliläisille tuttu Kesäkatu-tapahtuma saapuu jälleen Mikkelin torin ympäristöön heinä- ja elokuussa. Tapahtuma järjestetään kummankin kuukauden viimeisenä perjantaina.

Ohjelma on suunnattu koko perheelle.

Kesäkatu-tapahtumat huipentuvat elokuussa pidettävään Korkkarijuoksuun, kerrotaan Event Production Finland Oy Viljami & Co Oy:n tiedotteessa.

Korkkarijuoksu alkaa 28. elokuuta kello 18. Ohjelmaan kuuluvat alkujumppa, alkuerät, välierät ja lopulta finaalijuoksu, joka alkaa noin kello 19.

Korkkarijuoksu juostaan torin keskellä 2–4 hengen joukkueina. Jalkineina juoksussa käytetään kilpailun nimen mukaisesti korkokenkiä.

Juoksijoiden tulee olla yli 18-vuotiaita ja korkojen vähintään viisi senttimetriä.

Jokainen juoksija juoksee omalla vastuullaan.

Kilpailussa palkitaan sekä nopein että tyylikkäämmin pukeutunut joukkue.

"Odotamme näkevämme kilpailijoissa myös miehiä"

Korkkarijuoksun järjestää Event Production Finland Oy Viljami & Co Oy.

– Korkkarijuoksu on hyvän mielen tapahtuma, johon voi osallistua kaveriporukalla tai vaikkapa työporukan voimin. Odotamme näkevämme kilpailijoissa myös miehiä, sillä miesten tasapainoilu korkokengillä juostessa on kerrassaan hauskaa katsottavaa. Monet miehet ovat toki yllättäneetkin kopistelutaidoillaan, kertoo Henna Huuhka Viljami & Co Oy:stä tiedotteessa.

Mikko Romo Event Production Finlandista muistaa, että viime vuonna Korkkarijuoksussa nähtiin kopistelemassa muun muassa Maija Poppanen ja Harry Potter.