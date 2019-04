Maanantain ja tiistain välisen yön aikana satanut lumi on ollut osasyynä useille onnettomuuksille Pieksämäellä ja Puumalassa tiistaiaamuna.

Ysitie on suljettu osittain liikenteeltä Pieksämäellä Suursuon kohdalta.

Tien toinen kaista on suljettu liikenteeltä, koska tavararekan perävaunu tukkii kaistan. Tavararekan vetoauto suistui ojaan aamukuuden aikaan tiistaina ja perävaunu jäi poikittain tielle.

Raskas liikenne ei pääse kulkemaan lainkaan paikan ohi, vaan ohjataan kiertotielle tien 23 kautta. Sen sijaan henkilöautot mahtuvat kulkemaan kohdasta. Paikalla on liikenteenohjaus.

Pieksämäellä on sattunut myös muita ulosajoja aamun aikana. Niissä ei ole tapahtunut henkilövahinkoja. Esimerkiksi puoli seitsemän aikaan aamulla henkilöauto suistui ojaan Pohosjoentiellä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, ja kuljettaja pääsi jatkamaan matkaansa pelastuslaitoksen autettua auton ylös ojasta.

Ajokeli on Etelä-Savossa huono

Puumalassa Lietvedentiellä useita kymmeniä puita on kallellaan tielle päin lumen painosta Hauhalan ja Sahanlahden välillä. Pelastuslaitos raivaa puiden latvuksia pois tieltä, mutta päivystävä palomestari toivoo autoilijoiden olevan varovaisia kyseisellä tieosuudella. Puita saattaa nimittäin kaatua vielä lisää.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho varoittaa, että ajokeli on Etelä-Savossa erittäin huono ja alueiden välillä on suurta vaihtelua.

— Ristiinassa lunta on muutama milli, kun taas Mikkelin keskustasta pohjoiseen päin ajokeli on erittäin haastava. Kertoman mukaan joillakin hurjilla on jo kesärenkaat alla. Kehotamme lämpimästi sellaisia autoilijoita turvautumaan julkiseen liikenteeseen. Liikenteeseen ei ole nyt asiaa kesärenkailla, Aho sanoo.

Nopeusrajoitukset vaihdetaan ehkä loppuviikosta

Pohjois-Savon ely-keskus tiedotti viime viikolla, että Etelä-Savon nopeusrajoituskylttejä muutettaisiin kesänopeuksiin tällä viikolla maanantain ja keskiviikon välillä.

Lumisade kuitenkin muutti suunnitelmia. Ely-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen kertoo, että kyltit aiotaan vaihtaa vasta torstaina tai perjantaina, jos sää sallii.

— Emme halua antaa viestiä, että liikenteessä olisi tällä hetkellä odotettavissa kesäolosuhteita, Tolvanen sanoo.

Viimeisten viiden vuoden aikana merkit on vaihdettu keväisin tällä samalla viikolla 15. Merkkien vaihdolle ei kuitenkaan ole määritelty mitään ehdotonta takarajaa.

— Katsomme olosuhteet ja toimimme niiden mukaan. Pyrimme siihen, että tällaisen lumisateen aikana merkkejä ei aleta vaihtaa, Tolvanen sanoo.

Tolvanen muistuttaa, että monena vuonna takatalvi on iskenyt vielä merkkien vaihdon jälkeenkin. Autoilijan tulee aina suhteuttaa ajonopeutensa sään ja muiden olosuhteiden mukaiseksi, vaikka kylttien mukaan saisi ajaa lujempaakin.

