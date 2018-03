Voikosken patruuna Clas Palmberg on aina elänyt veitsenterällä — Nyt hän pomottaa kaasunvalmistajien globaalia kattojärjestöä Clas Palmberg tajusi jo lapsena, että hän tulisi jatkamaan kaasuyrityksen johdossa isänsä Svenin jälkeen. Jussi Lopperi Clas Palmberg Voikosken partaalla.

Clas Palmberg, 74, ohjaa vaimonsa Sarin katumaasturia Nurmaankyläntietä varmoin ottein. Vauhti on kova, ja auto nostattaa perässään lumipilven Mäntyharjun ja Kouvolan rajamaastoon.

Mäkien taakse jää muun muassa ryhmä upeita kouluhevosia, pari ravintolaa, lentokonehangaari, jäärata autoille, offroad-maastorata ja noin 70 museoautoa, joista osa on sovitettu niitä varten perustettuun automuseoon.

1930-luvulta peräisin olevan sukutilan yhteyteen on kehittynyt muutamassa vuodessa suosittu matkailukohde: Woikoski Feeling. Palmbergin mailla voi halutessaan vaikka metsästää fasaaneja. Matkailutuotteita kehittää Palmbergin vaimo.

Clas Palmberg tunnetaan ennen kaikkea kaasuyhtiö Woikosken omistajana. Hän tosin muistuttaa olevansa paitsi toimitusjohtaja myös ansiolentäjä, joka omistaa kolmanneksen Utin Lento oy:stä.

— Olen ehkä ainoa siviili, joka on saanut lentää Puolustusvoimien sotaharjoituksissa omalla koneella. Tein sitä jo toistakymmentä vuotta.

Palmbergille lentäminen on intohimo. Hänellä on seitsemän omaan käyttöön tarkoitettua potkurikonetta. Tai oikeastaan kahdeksan:

— Niin, onhan minulla vielä Antonov AN-2, maailman suurin yksimoottorikone. Se on myynnissä. Hieno kone, mutta kellään ei ole varaa lentää sitä. Tunnissa menee tynnyrillinen öljyä ja tynnyrillinen bensaa.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Palmberg ei ole tosissaan konettaan myymässä. Woikoskella menee hyvin. Yhtiön tilanne on aivan toisenlainen kuin 1970-luvun lopulla.

— Woikosken tulevaisuus oli silloin veitsenterällä.

Jussi Lopperi Hiljattain Clas Palmberg innostui kouluratsastuksesta.

Presidenttinä kaasunvalmistajien kattojärjestössä

Tammikuussa Palmberg valittiin kaasunvalmistajien kattojärjestön IOMA:n presidentiksi. Järjestöön kuuluu Kiinaa, Venäjää ja Intiaa lukuun ottamatta kaikki varteenotettavat kaasun tuottajat.

Jäsenyrityksiä on kuutisenkymmentä. Joukossa on todellisia jättiläisiä, joiden liikevaihdot liikkuvat kymmenen ja kahdenkymmenen miljardin euron välillä.

200 henkeä työllistävän Woikosken liikevaihto oli viime vuonna 54 miljoonaa euroa.

— Onhan se hieman absurdia, että pienessä maassa toimiva yrittäjä valitaan tällaiseen globaaliin tehtävään, Palmberg sanoo.

Hän vähättelee valintaansa.

— Joku pitää aina valita. Kun kaasuyritykset fuusioituvat kiihtyvällä vauhdilla yhä isommiksi monialayhtymiksi, toimitusjohtajat putoavat hallitusringistä yksi toisensa perään, ja sitoutumattomat kaasuyritykset käyvät vähiin.

Palmberg antaa esimerkin kehityksestä: Vuonna 2002 oli vielä 18 isoa, globaalisti toimivaa kaasuyhtiötä, nyt niitä on neljä jäljellä.

1800-luvun lopulla aloittanut Woikoski kuuluu teollisuuskaasujen tuottajana lilliputtisarjaan, mutta sillä on vakaa markkinaosuus Suomessa. Perheyritystä neljännessä sukupolvessa johtava Palmberg tunnustaa, että ostotarjouksia tulee säännöllisesti.

Vuodesta 1872

Woikosken tarina Kaakkois-Suomessa alkaa vuodesta 1872, kun isoisän isä August Palmberg aloitti Kymiyhtiön Kuusaan paperitehtaiden rakennuspäällikkönä.

Tehtaan valmistuessa hän toimi tehtaan ensimmäisenä johtajana. Hän perusti Vehkalahdelle oman tehtaan vuonna 1882, jossa valmistettiin koivuhiilestä tehtyä väriainetta, kimröökiä.

Toiminta laajeni vuonna 1890 Tirvankoskelle, jonne alkoi kehittyä muutakin teollista toimintaa. Augustin vanhempi poika Alfred Palmberg perusti Tirvalle myllynkivitehtaan vuonna 1909. Hän oli jo tätä ennen perustanut insinööritoimiston Helsinkiin. Hänen yritystoimintansa jatkui vuoteen 1928, jolloin hän menehtyi ennenaikaisesti.

Nuorempi veli Bertil oli ohjattu nuorena Haminan kadettikouluun, mutta kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov lakkautti koulun vuonna 1903. Bertil Palmberg siirrettiin vasten tahtoaan Venäjälle ulaanikomppaniaan.

Hän karkasi Suomen kautta Sveitsiin, opiskeli siellä insinööriksi, teki töitä muutaman vuoden Englannissa ja väitteli lopulta kemian tohtoriksi Saksassa.

Hän palasi Suomeen ja perusti vuonna Tirvalle kemiantehtaan vuonna 1913. Teollisesta kaasusta tuli yhtiön kivijalka, kun Bertil Palmberg siirsi vety- ja happilaitokset Alfred-veljen ostamille maille Mäntyharjun puolelle, Voikosken partaalle. Kemiantehdas ja voimalaitos otettiin siellä käyttöön vuonna 1918.

Vuonna 1933 Voikoskella vihittiin käyttöön ilmantislauslaitos. Neljä vuotta myöhemmin valmistunut vetyperoksiditehdas oli ensimmäinen Pohjoismaissa.

— Meidän on siis kiittäminen Bobrikovia siitä, että Woikoski on olemassa, Clas Palmberg sanoo.

Bobrikoville itselleen kävi huonommin. Suomen sortovuosien aktivisti ja virkamies Eugen Schauman ampui Suomen alistajan kesällä 1904.

Jussi Lopperi Patruunan elämässä on kaksi asiaa ylitse muiden: oma yritys ja lentäminen.

Ura tiedossa jo lapsena

Clas Palmberg tajusi jo lapsena, että hän tulisi jatkamaan kaasuyrityksen johdossa isänsä Svenin jälkeen. Koulunkäynti alkoi Voikosken kansakoulussa, ja patruunan poika eli lähes tavallista lapsuutta maaseutuoloissa.

— Luin paljon ja olin aina liikkeessä. Olin sitä mieltä, että teen kaiken itse.

Autoa hän opetteli ajamaan jo ennen kouluun menoa. Perheessä oli kaksi autoa.

Adler-urheiluautoa ajettaessa isä käytti polkimia ja poika ohjasi. Vuoden 1937 Mercedes-Benz 230 -avoautoa poika saattoi ajaa yksinkin, sillä siinähän ylettyi sekä rattiin että polkimiin.

— Ruttuja tuli, kuljettaja myöntää vajaat 70 vuotta myöhemmin.

Kymmenvuotiaana Palmberg siirtyi opiskelemaan Kuusankoskelle. Kulmat rypistyvät, kun hän muistelee kouluvuosiaan Kuusankosken ruotsalaisessa yhteiskoulussa.

— Ruotsinkieliset oli pieni, suljettu yhteisö, joka ei suvainnut ulkopuolisia, evät edes opettajat. Kuusankoski oli niin nurkkakuntainen, että kärsin.

Koulunkäynti jatkui Kulosaaren ruotsalaisessa yhteiskoulussa, josta Palmberg kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1963.

— Kulosaari oli Kuusankosken jälkeen melkoinen henkireikä. Ihmettelin, onko mahdollista, että koulu voi olla innostava.

Ylioppilastodistus oli hyvä vaan ei erinomainen.

— Älykkäät ovat yleensä laiskoja, eivätkä saa aikaan mitään. Onneksi en ole sellainen.

Isä ei huolinut omaan firmaan

Kulosaaresta matka jatkui Sveitsiin. Insinööriopinnot sikäläisessä korkeakoulussa kestivät viisi vuotta, ja varusmiespalveluksen jälkeen Palmberg ilmoitti isälleen olevansa valmis töihin perheyrityksessä. Vaan Sven-isä ei huolinut.

— Isä sanoi, että tämä on niin pieni yritys, ettei sinua täällä tarvita.

Poika uskoi ja meni muutamaksi vuodeksi Nokialle tietokonehommiin. Neljän vuoden päästä hän irtisanoutui ja ilmoittautui taas perheyhtiöön.

— Mitä! Ei sinua täällä tarvita, isä vastasi.

Clas Palmberg pestautui tällä kertaa kahdeksi vuodeksi Nokian palvelukseen Ruotsissa. Vielä tämänkään jälkeen hän ei kelvannut isänsä yhtiöön.

— Menin sitten isän firman yhteistyökumppanille rakentamaan vetytehdasta Pireukseen.

Isä tuli yllätetyksi. Hän oli sitä paitsi varma, ettei työstä tulisi mitään. Poikahan ei tiennyt vedystä mitään.

— Vastasin, että totta, mutta minut palkanneet eivät tiedä sitä. Ja olen nopea oppimaan.

Palmberg rakensi vetytehtaan Kreikkaan ja pääsi vihdoin perheyritykseensä töihin vuonna 1976. Vuotta myöhemmin hän aloitti Woikosken toimitusjohtajana.

Työmaaruokalassa kahta erilaista kalasoppaa

Palmberg tarjoaa lounaan Woikosken työmaaravintolassa, jossa työntekijät nyökkäävät hänelle tuttavallisesti. Tarjolla on kahta erilaista kalasoppaa. Toinen on tehty lohesta, toinen mateesta.

Madesoppaa kauhoessaan kaasutehtaan omistaja tunnustaa, että hän ihailee perussuomalaisten riveistä kansanedustajaksi noussutta Jari Lindströmiä (sin.). Lindström on toiminut nykyhallituksen ministerinä vuodesta 2015. Palmberg myöntää ministerinimityksen olleen yllätys.

— Olin aivan vakuuttunut, että hän ei pysty tehtävään. Kävikin päinvastoin. Hän on osoittanut suunnatonta muutoskykyä ja vastuuntuntoa.

Woikosken patruuna vakuuttaa, että Lindström on loistava esimerkki asennemuutoksesta, jota Suomessa tarvitaan. Sadan vuoden aikana menestyksekäs puunjalostusteollisuus jähmetti ihmisten henkilökohtaista yritteliäisyyttä erityisesti Kymenlaaksossa.

Palmberg peräänkuuluttaa vastuuta ammattiyhdistysliikkeille. Hän pudistaa päätään, kun tulee puhe mielenilmauksesta aktiivimallia vastaan:

— Ammattiyhdistysliikettä johtavat lähinnä sosiaalidemokraatit ja vasemmisto, joiden äänisaalis oli vaaleissa kuusi prosenttia. Tuo vähemmistö pani Suomi-neidon polvilleen. Miten on mahdollista, että ay-liike kävelee hallituksen ja eduskunnan yli?

Jussi Lopperi Tällä autolla hän ajoi jo ennen kouluikää: Vuoden 1937 Mercedes-Benz 230.

Suomi ei ole enää Pohjois-Euroopan Albania

Kun Palmberg lähti syksyllä 1969 opiskelemaan Sveitsiin, Suomi oli erilainen maa kuin nykyisin.

— Suomi oli Pohjois-Euroopan Albania. Eihän täältä päässyt edes ulos, jos oli ylimääräistä rahaa taskussa.

Nykyisin Suomi on aivan erilainen maa kuin 1970-luvulla, mutta byrokratiassa olisi edelleen karsimisen varaa.

— Byrokratia on aivan huumaava. En ymmärrä, miten pienet yritykset edes pärjäävät tässä maassa, jossa on armeija viranomaisia.

Palmberg epäileekin, että raskas virkakoneisto ja verotus jarruttavat tehokkaasti pienten yritysten kasvua isommiksi.

— Me tarvitsemme Suomessa näitä pienestä keskisuureksi kasvavia yrityksiä. Niissä ne uudet työpaikat syntyvät, eivät isoissa ja tehottomissa yrityksissä.

Palmberg antaa esimerkin muutaman vuoden takaa. Hän tiesi, että Kaakkois-Suomessa pelkästään uuden tuotantolaitoksen rakennuslupien käsittelyyn menisi hyvinkin kaksi vuotta. Niinpä hän lähetti miehensä Pohjanmaalle.

— Kun esitimme, että Kokkolaan pitäisi rakentaa kaksi isoa tuotantolaitosta vuodessa, virkamiehet sanoivat, että mitä te siinä toljotatte. Menkää töihin, kyllä me luvat hoidamme.

Nyt Woikosken suurimmat tuotantolaitokset ovat Kokkolassa. Ne rakennettiin vuodessa, kuten pohjalaiset lupasivat.

Jussi Lopperi Perheyhtiötä jo neljännessä sukupolvessa johtava Clas Palmberg nosti Woikosken menestykseen 1970-luvun aallonpohjasta.

Vauhti on veressä

Clas Palmberg on kerännyt automuseoonsa vaikuttavan kokoelman museoautoja. Jokaiseen autoon liittyy tietenkin tarina, jolla sen voi yhdistää Woikoski-yhtiön omaan historiaan. Hän tähdentää, että autot eivät ole pelkästään luksusesineitä.

— Suomi ja Woikoski on rakennettu autoilla ja Jawa-moottoripyörillä.

Harvinaisuuksien joukossa ovat tietenkin myös ne autot, joilla hän on ajanut itse kilpaa.

Keke Rosbergin ensimmäisen kilpa-auton lähettyviltä löytyy valkoinen Porsche. Sillä Palmberg ajaa edelleen kilpaa Porsche GT3 Cup -sarjassa. Parhaimmillaan hän saa auton kiitämään lähes kolmensadan kilometrin tuntinopeudella. Vauhti on veressä.

— En ole aikeissa lopettaa, en missään tapauksessa. Autourheilu on aivan liian hauskaa ja jännittävää.

Kolme vuotta sitten Palmberg hyppäsi pikakurssituksen jälkeen laskuvarjolla 4,5 kilometristä. Ennen varjon aukeamista hän putosi yli minuutin vapaapudotuksessa, jolloin nopeus nousi 200 kilometriin tunnissa.

— Se oli valtava yllätys, miten jumalattoman kovaa siinä tullaan alas, posket niskassa.

Kun varjo aukeni, vauhti pysähtyi kuin seinään. Se ei ollut patruunan mieleen.

— Todella tylsää. En jäänyt koukkuun.

Viisi vuotta sitten Palmberg meni naimisiin. Vaimon myötä hän innostui kouluratsastuksesta.

— Se vaikutti ensin aivan naurettavalta. Hevonen polkee paikallaan, eikä pääse koskaan perille.

Laji vei miehen kuitenkin mennessään. Palmberg ratsastaa Sunrise Boulevard Rambollaan kolmesti viikossa.

— Kouluratsastus on hauskaa, mutta yllättävän vaikeaa.

Palmberg myöntää, että vaimo on pehmentänyt hänen nopeaa luonnettaan.

Jussi Lopperi Suhe Clas Palmbergin seuraava tavoite on viedä yhtiö digitaaliaikaan.

Kaikki aika yritykseen 1970-luvulla

Ensimmäisestä vaimostaan Palmberg erosi 1970-luvulla. Hän tunnustaa, että siihen aikaan vain työ oli tärkeää.

Sitoutumista tarvittiinkin, sillä Woikosken tulevaisuus oli veitsenterällä. Yhtiö oli 1920-luvulla ulkoistanut kaiken paitsi perustuotannon. 1970-luvulle tultaessa yhteistyökumppani oli imenyt Woikosken lähes kuiviin.

— Eräänä aamuna todettiin, ettei meillä ole ainuttakaan asiakasta eikä edes laskutusjärjestelmää. Ei auttanut muu kuin ruveta korjaamaan tilannetta.

Kaasualalle oli kehittynyt selvä monopoliasetelma, vaikka markkinoilla näennäisesti vaikuttikin kaksi eri yhtiötä. Palmberg teki mittavan investointisuunnitelman irrottaakseen Woikosken omilleen.

— Investoimme useiden vuosiliikevaihtojen verran, kymmeniä miljoonia.

Yhteistyökumppani ei seurannut irrottautumista toimettomana. Asetelmaa ei helpottanut sekään, että Palmbergin isä vaikutti yhteistyökumppanin hallituksessa.

Yhtiöiden välille syntyi kaasusota, jossa ei kaihdettu likaisiakaan keinoja. Palmberg myöntää, että kumpikin osapuoli käytti keinoja, jotka olisivat nykyisin täysin laittomia.

— Olimme yhtä pahoja, kun päästiin alkuun, Palmberg sanoo.

Se oli painajainen. Olin yhtiön toimitusjohtaja neljännessä sukupolvessa, ja mahdollisesti tuhoaisin kaiken.

Riita eteni välimiesoikeuteen, joka käsitteli asiaa kaksi vuotta. Yhteistyökumppani peräsi Woikoskelta kymmeniä miljoonia markkoja vahingonkorvauksia.

Woikoski teki koko ajan tappiota. Toimitusjohtaja Palmberg heräsi aamuisin leuat kipeinä.

— Olin purrut hampaita koko yön.

Yrityksen tulevaisuus oli välimiesoikeuden käsissä. Jos se joutuisi maksamaan vahingonkorvauksia, yhtiön selkäranka katkeaisi.

— Se oli painajainen. Olin yhtiön toimitusjohtaja neljännessä sukupolvessa, ja mahdollisesti tuhoaisin kaiken.

Palmbergia hirvitti ajatus siitä, mitä yhtiön työntekijöille kävisi, jos yhtiö menisi vararikkoon. Omaa tulevaisuuttaan hän ei pelännyt.

— Itse olisin saanut duunia, se oli ihan selvä.

Lopulta välimiesoikeus ratkaisi riidan Woikosken hyväksi. Entinen yhteistyökumppani määrättiin neljän miljoonan markan korvauksiin. Usean tappiollisen ja raskaan investointivuoden jälkeen Woikoski alkoi tuottaa voittoa 1980-luvulla.

72-vuotiaana takaisin ohjaimiin

Clas Palmberg jatkoi yhtiön määrätietoista kehittämistä toimitusjohtajana vuoteen 2012 saakka, 35 vuotta. Sitten hän jättäytyi hallituksen puheenjohtajaksi.

Ja keväällä 2016 hän palasi takaisin 72-vuotiaana toimitusjohtajan tehtäviin.

— Lupasin, että tällä kertaa en ole yhtä pitkään toimitusjohtajana kuin ensimmäisellä kierroksella.

Palmbergin tehtävä on selvä. Digitaalinen maailma on mullistanut liiketalouden lainalaisuuksia. 135-vuotias perheyhtiö pitää sopeuttaa uuteen kilpailutilanteeseen. Yhtiön tase on kuitenkin vahvassa kunnossa, eikä yhtiötä myydä.

Palmberg muistuttaa lakonisesti, että entinen yhteistyökumppani imaistiin vuonna 2000 osaksi globaalia kaasukonsernia.

Clas Bertil Palmberg

Syntynyt vuonna 1943 Helsingissä. Asunut lapsuutensa Voikoskella.

Naimissa, yksi tytär edellisestä avioliitosta. Neljä lastenlasta.

Insinöörineuvos. Woikoski-yhtymän omistaja neljännessä polvessa.

Harrastaa lentämistä, ratsastusta ja autourheilua.

Rakastaa perhettä ja yritteliäisyyttä.

Inhoaa ylimielisyyttä, epärehellisyyttä, epäsolidaarisuutta ja ahneutta.

Ihmettelee suomalaisen tabuja ja yhteiskunnan jäykkyyttä.