Saapas lensi komeassa kaaressa Urskin kentällä — Parlympialaisissa jokainen kilpailuun osallistuja on voittaja

Mikkeliläinen Jani Kokkonen on monipuolinen urheilija. 33-vuotiaan Kokkosen päälaji on judo, mutta lauantaina Urheilupuiston kentällä järjestetyissä Mikkelin parlympialaisissa Kokkonen todisti monipuolisuutensa osallistumalla miesten 400 metrin juoksuun, pituushyppyyn ja kuulantyöntöön.

— Voitto ei ole tärkeintä vaan osallistuminen, vakuutti Kokko ylittäessään maaliviivan.

Kokko käy kaksi kertaa viikossa judoharjoituksissa ja harrastaa muutenkin liikuntaa aktiivisesti.

— Liikunta on minulle hemmetin tärkeä asia. Halua pysyä hyvässä kunnossa, toteaa Kokkonen.

Mikkelin tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia Kokko pitää hyvinä.

— Liikuntaa voi harrastaa ihan missä vain. Paikkoja kyllä löytyy, vakuuttaa Kokkonen.