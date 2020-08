Esedussa on jo harkittu maskisuositusta osaan opetustilanteista – Kysyimme myös Mikkelin peruskouluista ja lukiosta, miten koronan varjostamaan syksyyn on valmistauduttu

Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla astellaan tänään keskiviikkona opintielle. Länsi-Savo kysyi, miten koulut ovat varautuneet syyslukukauteen, jota värittää koronan torjuminen.

Mikkelin peruskoulujen osalta kysymyksiin vastasi opetusjohtaja Seija Manninen, Mikkelin lukiokoulutuksen osalta johtava rehtori Marja Ukkonen ja Etelä-Savon Esedun ammattiopistosta toimitusjohtaja Arja Flinkman.

Pitääkö koulussa tai koulumatkalla käyttää maskia?

Peruskouluissa ja lukioissa ei ole vielä erillisiä suosituksia tai velvoitteita maskien käytöstä, vaan niissä odotellaan THL:n ohjeistuksia. Esedussa ei ole toistaiseksi käytössä maskisuositusta opetustilanteissa. Esedussa on kuitenkin harkittu maskisuositusta opetustilanteisiin, jotka vaativat lähikontaktia, kuten kosmetologi- ja hierojaopiskelijoille.

Saako kouluun tulla, jos on loppulomalla ollut ulkomaanmatkalla?

Karanteenisäännökset koskevat myös koululaisia.

Tämänhetkisen ohjeen mukaan riskimaista saapuvien tulee olla 14 vuorokautta karanteenissa.

Esedulla muista maista tulevien osalta noudatetaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia.

Järjestetäänkö peruskoulussa tai lukiossa tänä vuonna luokkaretkiä, opintoretkiä tai leirikouluja? Järjestetäänkö yläkouluissa työelämääntutustumisjaksoja?

Jos turvavälit, hygieniataso ja turvallisuus voidaan varmistaa kohteessa, retkiä voidaan toteuttaa harkiten tässä vaiheessa. Jos tilanne kuitenkin muuttuu vakavammaksi, leirikoulut ja retket joudutaan perumaan kokonaan. Peruskoulun osalta ulkomaille suuntautuvia leirikouluja ja retkiä ei toistaiseksi järjestetä.

Mikkelin lukiossa ei järjestetä kotimaan eikä ulkomaan opintomatkoja toistaiseksi.

TET-jaksojen osalta on vielä selvitettävä, millaiset eri harjoittelupaikkojen turvavälit ja hygieniaohjeistukset ovat.

Onko välitunneilla poikkeusjärjestelyjä?

Riittävistä turvaväleistä huolehditaan myös välituntien aikana. Kädet pestään välitunneilta tunneille tultaessa.

Joillakin peruskouluilla välitunteja on porrastettu. Koulujen piha-alueet ovat erilaisia ja tästä syystä ratkaisut ovat koulukohtaisia. Piha-alueita on myös rajattu tarkemmin eri ikäisille oppilaille.

Lukiossa kiinnitetään huomiota myös luokasta toiseen, eli oppitunnista toiseen siirtymisiin, jolloin noudatetaan turvavälejä ja vältetään turhia kontakteja. Sama koskee hyppytunteja. Ammattiopistossa ei ole varsinaisia välitunteja.

Onko ruokailuissa poikkeusjärjestelyjä?

Kouluruokailuja on porrastettu aiempaa enemmän ja kaikissa kouluissa panostetaan hyvään käsihygieniaan ja turvaväleihin.

Jos tilanne muuttuu vakavaksi, vuoden loppuun saakka on mahdollista siirtyä etäopetukseen ilman valmiuslain muutosta. — Seija Manninen

Peruskouluissa osa kouluista ovat ottaneet esimerkiksi liikuntasalin lisätilaksi, jotta ruokailutilaa saadaan väljemmäksi. Lukioissa on aiemmin ollut neljä ruokailuvuoroa, nyt niitä on seitsemän, jotta ruokailu sujuisi mahdollisimman pienissä määrissä kerrallaan.

Hygieniasta huolehditaan myös muun muassa vaihtamalla ottimia usein.

Koulujen ruokaloihin on hankittu myös käsidesejä.

Mitä pitää tehdä, jos oppilaalle tulee kesken koulupäivän flunssaoireita?

Peruskouluissa oppilas siirretään tässä tapauksessa erilliseen, tätä tarkoitusta varten varattuun tilaan aikuisen valvonnassa.

Peruskoulun puolelta kerrotaan, että Essote on toimittanut kouluille tätä tilannetta varten maskit sekä sairastuneelle oppilaalle, että häntä valvovalle aikuiselle.

Lukiosta todetaan, että sairastuneen opiskelijan tulee poistua koulurakennuksesta, jotta hän ei sairastuta muita, ja hakeutua koronavirustestiin. Lisäksi tulee soittaa neuvontapuhelimeen ja edetä ohjeiden mukaisesti.

Esedulta todetaan, että jos henkilöllä on oireita, hän ei saa tulla oppilaitoksen tiloihin, eikä myöskään töihin, vaan on otettava yhteys puhelimitse koronapäivystykseen.

Saako kouluun tulla, jos perheenjäsenellä on flunssaoireita?

Peruskouluissa noudatetaan Essoten ylilääkärin ohjeistusta, jonka mukaan kouluun voi tulla, vaikka muulla perheellä olisi flunssaoireita, jos oppilas itse on terve. Mikäli on erityisen vahva epäily koronatartunnasta perheessä, on syytä soittaa Essoteen ohjeistuksia varten. Sairaana ei saa tulla kouluun.

Kuumeisena tai flunssaoireisena ei saa tulla myöskään lukioon, mutta allergisen nuhan takia opiskelijan ei tarvitse jäädä kotiin.

Jos lukiolaisen perhenjäsenellä epäillään koronavirusta, tulee noudattaa Essoten ohjeistusta ja tarvittaessa jäädä itsekin kotiin.

Onko peruskoulussa tai lukiossa etä- tai porrastettua opetusta?

Peruskouluissa lukukausi aloitetaan lähiopetuksena. Perusopetuslakia on kuitenkin muutettu nyt niin, että jos tilanne muuttuu vakavaksi, vuoden loppuun saakka on mahdollista siirtyä etäopetukseen ilman valmiuslain muutosta.

Sekä peruskouluissa että lukioissa valmistellaan parhaillaan suunnitelmaa, miten opetusta voidaan poikkeustilantessa porrastaa tai miten lähi- ja etäopetus järjestetään.

Lukioissa etäopetukseen voidaan siirtyä vaikka kokonaan, jos tarvetta siihen on.

Onko Esedun opetuksessa poikkeusjärjestelyjä?

Kaikissa opetustiloissa ja työhuoneissa on käsien desinfiointiaineet. Turvavälejä noudatetaan ja sekä huolehditaan tehostetusta tilojen puhdistuksesta.

Esedun tiloissa seurataan myös siellä työskentelevien liikkumista mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi. Toimipisteeseen tullessaan henkilöstö leimaa itsensä sisälle ja lähtiessään ulos.