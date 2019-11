Liikunta- ja nuorisosihteeri Tarja Sinioja jatkaa Mikkelin vt. liikunta- ja nuorisojohtajana ensi tammikuun loppuun saakka.

Sinioja toimii sekä liikunta- että nuorisopalveluiden hallinnollisena johtajana. Hänellä on edelleen myös alueellisen nuorisotyön vastuu.

Kaupungin nykyinen liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila on irtisanoutunut tehtävästään. Sinioja on hoitanut liikunta- ja nuorisojohtajan tehtävät, sillä Mattila on ollut vuoden virkavapaalla. Hän ei palannut virkaansa virkavapaan jälkeen.

Liikuntasuunnittelija Tiina Juhola toimii tammikuun loppuun sakka vs. liikunta- ja nuorisosihteerinä.

Nuorisosihteeri Mervi Hotokka vastaa samaan ajankohtaan nuorisopalvelujen operatiivisesta johtamisesta. Liikuntasuunnittelijan tehtävään puolestaan siirretään liikunnanohjaaja Paula Åhman.

Kaupungin sivistystoimen mukaan määräaikaisuuksien perusteluna on tulosalueen johtamisjärjestelyjen uudistaminen. Samalla pohditaan johtamiseen, hallintoon ja organisaatioon liittyviä mahdollisia uudistuksia.