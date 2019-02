Perustuslakivaliokunta löysi sote-uudistuksesta yhä korjattavaa: ”Valtava työ yhä edessä” ja aika käy vähiin

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on löytänyt hallituksen ajamasta sote- ja maakuntauudistuksesta yhä korjattavaa.



Valiokunta löysi uudistuksesta parikymmentä korjattavaa kohtaa. Niistä valtaosa on valiokunnan mukaan kuitenkin ”valtiosääntöoikeudellista hienosäätöä”.



Avainkysymys perustuslakivaliokunnan työssä on ollut, kuinka suuria muutoksia valiokunta esitykseen vaatii. Jos vaatimukset ovat isoja, on jättiuudistuksen toteuttaminen ennen kevään vaaleja vaikeaa. Eduskunta jää vaalitauolle maaliskuun puolivälissä.



Valiokunnan tiedotustilaisuudessa sekä hallituksen että opposition edustajat arvioivat, että uudistuksen kanssa on eduskunnalla vielä paljon työtä tehtävänä. Etenkin hallituspuolueiden edustajat pitivät kuitenkin tehtävää yhä mahdollisena.

Valiokunnan lausunto sisältää kuitenkin 20 vaatimusta, jotka eduskunnan on uudistuksessa vielä muutettava. Ongelmia valiokunta löysi esimerkiksi maakuntien rahoituksesta, kuntakorvauksista ja tietosuojasta.

Keskeinen kiistakohta koskee uudistuksen sisältämää terveyspalvelujen valinnanvapautta. Valiokunta katsoo, että valinnanvapauteen liittyvä EU-oikeudellinen arviointi ei vielä ole tarpeeksi tukevalla pohjalla. Puutteet voivat vaatia valinnanvapauden voimaantulon lykkäämistä, ellei eduskunta saa pikavauhtia asiaan selvyyttä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto menee tämän jälkeen takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka tekee varsinaisen lain sisältöä koskevan mietinnön. Sillä on kiire, koska eduskunnan istuntokausi päättyy maaliskuun puolivälissä, ja lait pitäisi hyväksyä täysistunnossa sitä ennen.





Lue juttu Helsingin Sanomista täältä.