Mikkeliläinen Jasmiina Haponen, 18, myy jo neljättä kesää marjoja — Eniten asiakkaat kyselevät, milloin mansikkaa alkaa tulla ja milloin sen hinta laskee

Kausityöntekijä Jasmiina Haponen, 18, mitä työhösi Teron Tuoretorin Prisman myyntipisteessä kuuluu?

— Myyntiä tietysti, mutta lisäksi pidetään huoli siitä, että hyllyissä on myytävää ja että paikat pysyvät siisteinä. Mansikkalaatikot esimerkiksi on tutkittava, koska ne eivät näin alkukesällä ole vielä itse pakkaamiamme, vaan tulevat muualta. Tsekataan, että myytävät tuotteet ovat kaikin puolin kunnossa. Iltavuorossa sitten myös siivotaan.

Torituotteiden kesän myyntisesonki on näin kesäkuun ensimmäisellä viikolla vasta alussa. Mitä tuotteita nyt on tarjolla ja mistä ne tulevat?

— Meillä on jo kotimaista kasvihuonemansikkaa Pieksämäeltä, läheltä poimittuja korvasieniä sekä kotimaista varhaisperunaa. Mustikat ovat espanjalaisia pensasmustikoita ja kirsikat samaten espanjalaisia.

Mikä on asiakkaiden suosikki tällä hetkellä?

— Pensasmustikkaa ja kirsikkaa menee nyt eniten.

Mitä asiakkaat kyselevät kaikkein eniten?

— Mansikka kiinnostaa aina. Milloin sitä alkaa tulla enemmän, milloin hinnat laskevat ja niin edelleen.

Marja- ja vihannesmyynti on viime vuosina siirtynyt perinteisiltä toreilta markettien ja muiden kauppapaikkojen aulatiloihin tai niiden pihoille. Mitä mieltä olet siitä?

— Olen tykännyt olla täällä Prisman myyntipisteessä. Täällä liikkuu enemmän asiakkaita ja on enemmän tekemistä. Meillä on kesäkaudella, säiden vähän lämmetessä täällä myös ulkomyyntipiste, jossa käyminen on mukavaa vaihtelua.

— Olen nyt jo neljättä kesää näissä töissä. Kaksi ensimmäistä kesää olin torilla, kaksi seuraavaa tässä myyntipisteessä. Täällä olen viihtynyt tosi hyvin, kun tämä myyntipiste on vähän paremmin säältäkin suojassa.

Millaiset työajat sinulla on?

— Nyt alkukaudesta olen tehnyt 5—6 tunnin työpäivää, mutta sitten esimerkiksi juhannusviikolla tehdään paljon pitempää työaikaa. Tehdään hommia silloin, kun niitä on.

Mikä tässä työssä on mukavinta?

— Tämä on mielekästä hommaa. Päivät vaihtelevat ja työ pysyy mielenkiintoisena.

Olet marjanmyynnissä kesätöissä. Missä vaiheessa opintosi ovat?

— Valmistuin juuri Suomen Nuoriso-opistosta nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Nyt minulla on työsopimus lokakuuhun saakka, sen jälkeen en oikein tiedä. Mikkeliläisenä haluaisin kyllä jäädä tänne.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 5.6.