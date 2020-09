Essoten alueelta ei löytynyt perjantaiaamuun mennessä uusia koronatartuntoja. Essoten terveyspalvelujen johtajan Santeri Seppälän mukaan se oli toisaalta odotettavissakin.

– Eilen otimme noin 200 näytettä, joista 90 prosentista vastaukset tulevat vasta iltapäivällä, sillä ne lähetettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi, Seppälä kertoo.

Torstain ja lauantain välillä otettavien näytteiden tuloksia Essotessa odotetaan jännityksellä. Tulokset kertovat, onko tartuntaketjussa tapahtunut laajempaa altistumista.

Tällä viikolla löytyneistä 23 positiivisesta tuloksesta 22 liittyy suoraan Jukureiden U20-joukkueeseen.

– Nyt ollaan siinä 5–6 päivän aikaraamissa, joka on keskimääräinen taudin itämisaika, Seppälä toteaa.

Kaikkia tiedossa olevia altistuneita ei ole testattu, sillä heitä on yli 300. Testikapasiteettia on jätetty oireisille. Osaa oireisista on testattu useampaan otteeseen.