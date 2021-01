Mikkeli muuttaa hulevesimaksun perusteita – Palaute painoi: taksan määrää pinta-ala

Mikkelin kaupunki muuttaa paljon puhetta herättäneen hulevesimaksun laskutusperiaatetta.

Kaupunki kaavaili, että maksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen. Nyt uudessa mallissa keskeinen peruste on tontin pinta-ala.

Kiinteistöryhmiä on edelleen useita, muitta niiden sisällä laskutus on pinta-alan mukaan.

Päätöstä asiassa ei vielä ole. Maksua käsittelee kaupunkiympäristölautakunta tulevan tiistain kokouksessaan.

Kaupunki päätti vuoden 2019 lopussa, että Mikkelissä otetaan käyttöön hulevesimaksu nyt kuluvan vuoden alusta lukien.

Maksu on uusi ja sillä on määrä kattaa hulevesien hoidosta kertyvät kulut.

Laskutusperuste oli alun perin kiinteistön painotettu käyttötarkoitus. Kaupunki sai kuitenkin varsin tylyä palautetta, ja kaupunginhallitus palautti maksuperusteet uuteen valmisteluun.

Lautakunnan listalla on nyt uusi esitys.

Maksu on jaettu viiteen kiinteistöluokkaan, joita ovat omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, yleiset kiinteistöt sekä liike-, toimisto- ja teollisuus- ja varastokiinteistöt.

Maksusta ei saa vapautusta, mutta alennusta voi hakea.

Omakotitalojen ja pientalojen sekä maatilojen maksu on 30 euroa vuodessa.

Muilla kiinteistöillä maksu on 0,08 kertaa tontin pinta-ala. Maksu on vuosimaksu. Kaikissa maksuluokissa on kuitenkin 1 600 euron katto.

Näin esimerkiksi suuri runsaan viiden hehtaarin kauppakeskus maksaa hulevesimaksua täydet 1 600 euroa vuodessa ja pieni alle hehtaarin liikekiinteistö 640 euroa.

Noin puolen hehtaarin rivitalokiinteistö maksaa 320 euroa ja pieni rivitalokiinteistö 80 euroa. Alle hehtaarin tontilla oleva kerrostalo maksaa 24–800 euroa.

Useamman asunnon kiinteistöissä maksu on yhteisvastuullinen omistusoikeuden suhteessa.

Lasku tulee kiinteistölle vuosittain. Maksu tulee voimaan maaliskuun alusta.

Alennusta hakiessaan kiinteistön omistajan on osoitettava rakennusvalvonnalle, että kiinteistöllä on oma hulevesien viivytys tai imeytys. Hulevesistä täytyy imeyttää vähintään puolet.

Maksua kannetaan Mikkelissä asemakaavoitetulla alueella ja taajamissa.