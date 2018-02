Löysitkö isän vanhan vinyylinvinguttimen vintiltä? Katso ammattimiehen neuvot, joilla saat laitteestasi taas soivan pelin! Vinyylilevyjen suosio on kasvanut rajusti. Se tuo uusia asiakkaita äänentoistoalan huoltoliikkeisiin. Nuoret kysyvät, miten vanhempien vintiltä löytyneen analogisen ajan pelin saa soimaan. Vähän vanhemmat tuovat kalustoaan huollettaviksi, jotta vanhat rakkaat vinyylit saisi taas soimaan. Mari Koukkula Vintiltä tai varastosta löytynyt vinyylisoitin voi olla karun näköisessä kunnossa, mutta tekniikaltaan täysin toimiva. Vaaditaan vain puhdistusta, voitelua ja tarvittaessa uusia osia.

Pertti Mörsky mikkeliläisestä TV-huolto M. Salonen ky:stä on nähnyt ääniteformaattien nousut ja tuhot. Hänen mukaansa vinyylin suosio ei ole koskaan kokonaan hiipunut.

— Me olemme huoltaneet ja korjanneet vinyylisoittimia jatkuvasti. Harrastajat ovat uskollisia. Tänäkin aamuna tuli sähköpostia asiakkaalta, jolla oli kysyttävää useammasta laitteesta, Mörsky kertoo.

— Nyt on tullut uusia asiakasryhmiä, nuoria naisiakin. Nuoremmille vinyylilevy ja -soitin saattavat olla aivan outoja. Sitten kun on löytynyt levysoitin vaikkapa kirppikseltä, meiltä tullaan kysymään, mitä sen kanssa pitäisi tehdä, hän jatkaa.





Hyvä laite kannattaa korjata

Ammattilaisen mielestä vanhan korjaamiseen kannattaa satsata. Muutaman kympin korjaus- ja huoltokuluilla voi 1970- ja 80-lukujen hifi-vehkeistä saada hyvää ääntä pitkäksi aikaa. Kaksikanavainen vahvistin riittää vinyylikuunteluun ja vanhan liiton levysoittimien laatu on usein parempi kuin uusissa halpalaitteissa.

— Niissä on aika karuja vehkeitä. Jo heppoisesta painosta voi päätellä, etteivät ne ihan viimeisen päälle tehtyjä ole, Mörsky sanoo.

Varaosia, kuten äänirasioita, neuloja ja välikaapeleita, löytyy huoltoliikkeistä hyvin. Todella vanhoihin laitteisiin niiden saaminen saattaa olla vaikeaa.

— Niitä metsästellään internetistä. Jotakin pystymme itsekin rakentelemaan, sanoo Mörsky keskellä vuosikertalaitteiden pinoja. Osa on toimintakyvyttömiä, mutta jatkaa elämäänsä varaosina.





Nuoremmille vinyylilevy ja levysoitin saattavat olla aivan outoja.

Huoltoliikkeestä voi tehdä löydön

Huoltoliikkeestä voi myös ostaa. Salosella on tarjolla vaihteleva määrä äänentoistolaitteita. Vinyylilevysoittimia menisi koko ajan enemmän kuin niitä on tarjolla.

— Laitteita jää meille, jos niitä ei noudeta tai jos omistaja katsoo korjaamisen liian kalliiksi. Kunnostamme niitä pikkuhiljaa ja myymme korjauskulujen hinnalla pois, Mörsky vinkkaa.

Äänentoistolaitteita kulkeutuu huoltoliikkeisiin myös lahjoituksina. Joukossa on aarteitakin.

— Meille tuodaan tavaraa, josta on pakko sanoa, että nämä sitten muuten ovat aika arvokkaita. Omistajalle sillä ei kuitenkaan ole välttämättä merkitystä, jos asunto pitää saada nopeasti tyhjäksi, Mörsky kertoo.





Vinyylin kuunteleminen on oma rituaalinsa

Mörskyn vinyylisoitin on tällä hetkellä taas komerossa, mutta vielä tovi sitten se oli jälleen aktiivikäytössä. Mitä ammattimies tuumii siihen, että vinyyli on niin monelle niin rakas, vaikka sen äänenlaatu numeroissa mitattuna on kiistatta heikompi esimerkiksi cd-levyyn verrattuna?

— Monelle vinyylilevyn sointi on se, johon korva on tottunut. Näin ollen se kuulostaa parhaalta. Vähän tummempi sointi miellyttää monia, joiden mielestä cd soi liian kirkkaasti, Mörsky arvioi.

— Ja onhan vinyylilevyssä oma hohtonsa. Musiikki on fyysisenä, käsiteltävänä esineenä. Levyn soittaminen vaatii rituaalinsa, puhdistamiset ja muut. Tulee rauhoituttua ja asetuttua kuuntelemaan musiikkia keskittyneesti, Mörsky sanoo.

Viisi vinkkiä vanhalle vinyylikalustolle

Jos äänentoistolaitteet ovat olleet käyttämättöminä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ne eivät välttämättä ole heti täydessä pelikunnossa. TV-huolto M. Salonen ky:n Pertti Mörsky kertoo viisi vinkkiä, joilla varmistat uskollisen äänentoiston:



1| Jos sähkölaite on ollut kylmässä ja kosteassa tilassa, laitteen kannattaa antaa kuivua normaalissa huoneenlämmössä jonkin aikaa ennen sen käynnistämistä.



2| Levysoittimen vetohihna voi olla venynyt, jolloin levylautanen ei pyöri tasaisesti ja oikealla nopeudella. Vetohihna voi myös kovettua käyttökelvottomaksi säilytyksen aikana ja katketa käyttöön otettaessa. Vetohihnan kunto kannattaa tarkistaa huollossa, jos levylautanen ei pyöri kunnolla.

Mekaanisten laitteiden voiteluaineet kuivuvat, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Jos näin käy, voi käytöstä aiheutua vaurioita. Myös tämä kannattaa tarkistuttaa huollossa.



3| Vahvistimen kytkimet ja säätimet hapettuvat helposti pitkässä säilytyksessä. Se aiheuttaa rutinaa ja muita häiriöääniä käytön aikana. Vahvistin saattaa olla myös sisältä pölyyntynyt ja vaatii puhdistusta jo paloturvallisuudenkin vuoksi.



4| Jos kaiutin ei soi kunnolla vaan särisee, kaiuttimen äänikartio saattaa olla vaurioitunut, jolloin se on syytä korvata uudella. Kaiutinkaapeli voi olla myös vaurioitunut, ja se kannattaa tarkistaa silmämääräisesti. Viallinen kaapeli voi aiheuttaa helposti vahvistimen rikkoutumisen. Kaapeleiden vaihtaminen onnistuu yleensä helposti.



5| Nykyaikaiset, monikanavaiset kotiteatterivahvistimet eivät ole suoraan yhteiskäyttöisiä vanhanaikaisen vinyylisoittimen kanssa. Kotiteatterivahvistimista puuttuu yleensä myös phono-liitäntä levysoittimelle. Tällöin tarvitaan niin sanottu RIAA-korjain vinyylisoittimen ja vahvistimen välille. Joskus tarvitaan myös D/A-muunnin, joka muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi. Huoltoliikkeistä saa neuvoja näihin hankintoihin.