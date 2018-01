Kadonnut viljakäärme Simo luikerteli esiin — Karkulainen hotkaisi palkintohiiren hyvällä halulla Mikkelin Lehmuskylässä karannut Viljakäärme Simo ehti maistaa vapautta ainakin kahden viikon ajan, kunnes se mateli ulos piilostaan. Mikko Kääriäinen Eeti Lappalainen sai rakkaan Simo-käärmeen taas kaulansa ympärille kohta 14-vuotta täyttävä kromfohrländer-koira Cami ei ole pahemmin asiasta kiinnostunut, sillä perheen lemmikit eivät juuri seurustele toistensa kanssa.

Karkuteillä ollut viljakäärme Simo luikerteli vihdoin esiin oltuaan noin kaksi viikkoa hukassa.



Mikkelin Lehmuskylässä asuvan lemmikkikäärmeen katoaminen hoksattiin lauantaina 6. tammikuuta, joten Simo ehti olla kateissa ainakin kahden viikon ajan, mahdollisesti pitempäänkin.



Etsijäkoirakaan ei onnistunut nuuhkimaan matelijaa esiin kolmikerroksisesta omakotitalosta, mutta Simo päätti lopulta näyttäytyä omatoimisesti.

— Se tuli aamulla miesystävääni vastaan rappusissa, kun hän oli menossa töihin, kertoo mikkeliläinen Susanna Lappalainen, jonka huomaan käärme on jäänyt tämän kotoa muuttaneelta tyttäreltään.

Mikko Kääriäinen Löytymisestään hiirellä palkittu Simo ei aikaillut, vaan pisti siimahännän kitansa kautta elimistöönsä saman tien.

Simon pääasiallinen hoitaja, 11-vuotias Eeti Lappalainen, oli tietysti jälleennäkemisestä riemuissaan.



Kovin vakavaa huolta käärmeestä ei vielä kahdessakaan viikossa ollut talossa herännyt, sillä nälkä yleensä ajaa ne esiin ennemmin tai myöhemmin.

Lappalaisilla mietittiin muun muassa, voiko käärme aiheuttaa oikosulkua sähköjohtoihin kodinkoneiden takana lymytessään. Tai voiko se mennä viemärin kautta naapuriin ja kurkata jonkun vessanpöntöstä?



Ulkona käärme kohmettuisi heti, mutta lämpimässä viihtyvä eläin ei ainakaan tarkoituksella menisi ulos, ellei sitten olisi joutunut vahingossa vaikkapa roskapussiin.

Mikko Kääriäinen Simo luikki terraarionsa sulattelemaan hiiriateriaa. Eeti Lappalainen on varma siitä, että lasisen kodin vieressä kohoava huonekasvi on ollut avain viljakäärmeen pakoon.





Heti löytöpäivänään perjantaina Simo palkittiin makoisalla hiiriaterialla, jonka Eeti tarjoili vitamiinien kera. Hiiri katosi nälkäiseen kitaan muutamassa minuutissa, joten Simon ruokahalu oli selvästi tallella.



Käärme syötettiin viimeksi ennen katoamistaan 30. joulukuuta. Se syö yleensä kymmenen päivän välein, joten sillä voisi olla pian ruoka-aika, mutta Lappalaisen mukaan se on ollut välillä syömättä pitkiäkin aikoja, jopa 1—2 kuukautta.



Tottunein ottein puolitoistametristä käärmettä käsittelevä Eeti kertoo, että Simo kietoutuu käsivarren ympärille melko napakasti, jos pelkää putoavansa lattialle.

Jos kissan pää mahtuu sisään jostain reiästä, siitä mahtuu koko kissa. Käärmeillä on sama homma. -Eeti Lappalainen

Vaikka kukaan ei käärmeen karkaamista nähnyt, Eeti on melko varma tapahtumien kulusta.

— Se on tullut alas tuota kasvia pitkin, hän näyttää terraarion vieressä kasvavaa huonekasvia.

Siitä Simo on joskus aiemminkin tavoitettu, mutta kauemmas se ei ole ennen ehtinyt.



Terraarion lasioven ei tarvitse olla kovin paljon raollaan, jotta käärme mahtuisi rakoon. Sen jälkeen Simo on vielä ehkä levittänyt oviaukkoa suuremmaksi vartalollaan.

— Jos kissan pää mahtuu sisään jostain reiästä, siitä mahtuu koko kissa. Käärmeillä on sama homma, Eeti selittää.

Vastaisuudessa Simon terraarion ovia vahdataan entistäkin tarkemmin.