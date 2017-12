Saimaan Juomatehdas otti riskin ja se kannatti — Mikkeliläinen uutuusolut saa täyden hyödyn alkoholilain muutoksesta Saimaan Juomatehdas valmisti erän viisiprosenttista pils-olutta ilman varmaa tietoa siitä, pystytäänkö sitä myymään vähittäistavarakaupoissa. Toimitusjohtaja Jussi Laukkanen korostaa, ettei korkea alkoholiprosentti ole itseisarvo oluen valmistuksessa. Vesa Vuorela Varastonhoitaja Ville Tyrväinen inventoi Saimaan Juomatehtaan varastoa samaan aikaan kun tasavallan presidentti vahvisti alkoholilain muutoksen, joka mahdollistaa korkeintaan 5,5,-prosenttisten alkoholijuomien myymisen vähittäistavarakaupoissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön torstaina vahvistama alkoholilain muutos on aiheuttanut kiireitä Suomen panimoille.

Päätös enintään 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäiskauppamyynnin sallivasta lakimuutoksesta tuli joulukuun puolivälissä. Kun laki astuu voimaan 1.1.2018, ei moni panimo ehdi saada uusia tuotteita vähittäiskauppoihin maanantaihin mennessä.

Suuret panimot toimittavat aluksi kauppoihin samoja tuotteita, joita tähän saakka on myyty Alkossa niin sanottuina nelosoluina. Monen pienpanimon uutuudet vasta kypsyvät tankeissa.



Mikkelissä uskallettiin ennakoida ja ottaa kannattavaksi osoittautunut riski. Saimaan Juomatehdas saa jo vuodenvaihteessa markkinoille uuden, nimenomaan uutta aikaa varten kehitetyn tölkkioluen.

Viisiprosenttinen pils pistettiin käymisastioihin jo joulukuun alussa, ennen kuin lakiuudistuksen läpimenosta oli varmuutta.

— Kehitystyö aloitettiin keväällä 2017, siinä toivossa että lakimuutos toteutuu. Toki tiesimme, että voi se olla läpi menemättäkin, sanoo Saimaan Juomatehtaan toimitusjohtaja Jussi Laukkanen.

Nähtäväksi jää, vähentääkö vahvojen oluiden tulo ruokakauppoihin ratkaisevasti matkustajatuontia.





Valmistusprosessia nopeutti sekin, että Saimaan Juomatehdas käyttää kierrätettäviä tölkkejä, joihin voidaan tehdä uudet etiketit. Monta panimoa vaivaava tölkkipula ei Mikkelissä haittaa.

— Olut toimitetaan ensi viikon aikana kauppoihin, Laukkanen lupaa.

Suomen maanteillä on näinä päivinä vilkas rekkaliikenne, sillä panimoiden olutrekat odottivat täyteen lastattuina sitä, että laki vahvistettaisiin. Toimittaminen vähittäiskauppojen varastoihin alkoi heti Niinistön signeerauksen tapahduttua.



Laukkanen ei odota lakimuutoksesta suurta mullistusta panimobisnekseen. Kovassa nousubuumissa jo vuosia olleelle alalle on ilmaantunut paljon uusia yrittäjiä, joten vaikka kasvua tulisikin, leikkaa kakkua yhä useampi yrittäjä.

— Kilpailu on jo nyt kovaa ja se kovenee varmasti edelleen. Panimoteollisuus varmasti hyötyy lakimuutoksesta pitkällä tähtäimellä, mutta vuoden 2018 suhteen ei voi vielä kuin odotella, mitä tapahtuu, Laukkanen ennakoi.

Vahvojen oluiden tulo ruokakauppoihin on voitto panimoteollisuudelle, mutta nähtäväksi jää, vähentääkö se ratkaisevasti matkustajatuontia. Alkoholiveron korotus nostaa oluiden hintoja vuodenvaihteessa noin viidellä prosentilla. Siksi Suomen hintataso jää edelleen Viroa korkeammaksi, vaikka vahvat oluet päätyisivät tarjoustuotteiksi vähittäiskaupassa.



Lakimuutos ei vaikuta radikaalisti myöskään Saimaan Juomatehtaan liikeideaan. Vähittäiskauppojen noussut prosenttiraja tosin antaa mahdollisuuksia tehdä yhä useampi olut sellaiseen vahvuuteen, johon se luontaisesti asettuu. Muutamia uusia tuotteita on tulossa markkinoille vuonna 2018.

— Oluen vahvuus ei ole mikään itseisarvo. Alkoholiprosentti määräytyy sen mukaan, mitä oluen luonne edellyttää, korostaa Laukkanen.