Mitä tehdään loppiaisena? Kokosimme vinkkejä, millä joulun päättävän arkivapaapäivän saa kulutettua Mikkelin seudulla

Loppiainen on kristillinen juhlapäivä, joka päättää joulun pyhäpäivät. Silloin perinteisesti heitetään viimeistään myös joulukuusi mäkeen.

Loppiaista vietetään maanantaina 6. tammikuuta varhaisella keskiajalla muodostuneen perinteen mukaisesti itämaan tietäjien Betlehemiin saapumisen muistopäivänä.

Loppiainen on monelle myös vapaapäivä. Mutta mitä loppiaisena oikein voi Mikkelin seudulla tehdä? Keräsimme tähän juttuun vinkkejä, millä arkivapaapäivän saa kulutettua.

Loppiaisena vapaista kannattaakin nauttia, sillä se on viimeinen joulun pyhistä ja loppiaisesta lähtien puhutaan härkäviikoista.

Se tarkoittaa, että pyhiä ei ole pitkään aikaan vaan nyt täytyy tehdä töitä.

Kirkkoon

Jos haluat viettää loppiaista sen perinteisessä tarkoituksessa, voit suunnata loppiaisen messuun. Sitä vietetään loppiaisena kello 10—11.30. Liturgina messussa on Jyrki Koivikko ja kanttorina Mikko Kallio. Musiikista messussa vastaa Asante-kuoro.

Ulos

Loppiaisena kannattaa lähteä liikkeelle! Mikkelissä pääsee luistelemaan esimerkiksi Hänskissä. Kampparien P17-juniorit pelaavat loppiaisena Hänskissä 10—12 ja 13.30—16, mutta muina aikoina Hänskiin voi mennä luistelemaan. Muista myös kaukalot, joita on esimerkiksi Lähemäellä ja Urpolassa!

Mikkelin seudulla on kaksi laskettelukeskusta: Ski Tornimäki Mikkelissä ja Hasamäki Juvalla. Tornimäellä rinteitä on yhteensä neljä. Myös Hasamäellä on neljä rinnettä sekä lastenrinne.

Kaupungille

Mikkelissä kauppakeskus Akseli on auki loppiaisena kello 12—16 ja kauppakeskus Stellassa liikkeet palvelevat kello 12—18. Stellassa yleiset tilat ovat auki kello 11—19.

Kotona

Ja jos mikään edellä mainituista ei innosta, aina voi jäädä kotiin. Loppiaisena Neloselta tulee peräti neljä lastenelokuvaa: kello 9 alkaa Viidakkojengi, kello 12 Ozzy ja kello 13.50 Madagascar 2. Illan päättää Viidakkokirja, joka alkaa kello 17.40.

TV2:lta taas tulee mäkihypyn mäkiviikon osakilpailu Itävallan Bischofshofenista kello 18 ja TV1:lta Tuntemattoman sotilaan vuoden 2017 versio, jonka on ohjannut Aku Louhimies.