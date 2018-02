Supercorner-aktiviteettipuisto tulee Mikkeliin — Taustalla tuttu nimi Vuokatin Angry Birds -teemapuistosta Mikkeli saa uuden sisäaktiviteettipuiston maaliskuussa. Kalevankankaalle avautuvaan Saimaa-stadiumiin tuleva Supercorner on tarkoitettu kaikenikäisille liikkujille. Iisakki Kennila Mikkelin Supercornerissa on myös skeittiparkki. Mallikuva on Turun Superparkista.

Aktiviteettipuiston taustalla on Superpark Oy. Yhtiöllä on aktiviteettipuistoja useilla paikkakunnilla, muun muassa Oulussa, Turussa, Vantaalla ja Vuokatissa, jossa puisto toimii Angry Birds -teemalla.

Supercornerit ovat Superpark-konseptin muunnoksia, mutta ne on suunniteltu pienempiin tiloihin. Mikkelin aktiviteettipuistolla on tilaa 1 100 neliötä kahdessa kerroksessa.

Supercorner koostuu kolmesta alueesta. Seikkailualue on leikkipohjaiseen liikkumiseen sopiva paikka, joka sopii perheen pienimmille. Game Arenassa pääsee tekemään erilaisia lajitestauksia, kuten lätkälämäystä ja pesislyöntiä nopeustutkiin. Freestyle Hallissa on skeitti- ja scootparkki, suuri trampoliinialue sekä Foam Pit -vaahtomuoviallas.

Kalevankankaalla avoimet ovet 17. maaliskuuta

Mikkelissä liiketoimintaa pyörittää Saimaa-stadiumi-areenayhtiö lisenssisopimuksella.

Saimaa-stadiumi Oy:n toimitusjohtaja Timo Welsby uskoo, että Supercorner vahvistaa sekä Saimaa-stadiumin että koko alueen vetovoimaa.

— Kysyntää ja kiinnostusta on ollut paljon jo etukäteen, sanoo Welsby.

Saimaa-stadiumin omat palvelut täydentävät liikunnallisia aktiviteetteja. Stadiumiin tulee kiipeilyseinä.

Saimaa-stadiumi avaa ovensa virallisesti sunnuntaina 18. maaliskuuta. Jo edellisenä päivänä siihen on kuitenkin jo mahdollista tutustua, kun lauantaina 17. maaliskuuta Kalevankankaalla vietetään avointen ovien päivää.

Pienimmät lapset pääsevät ilmaiseksi

Päivälippu Supercorneriin maksaa 16 euroa. Päivälipulla puistosta voi poistua ja sinne palata aukioloajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluaa.

Kolmevuotiaat ja sitä nuoremmat pääsevät aktiviteettipuistoon ilmaiseksi. Welsbyn mukaan luvassa on myös erilaisia ryhmä-, perhe- ja muita tarjouslippuja. Alle 7-vuotiailla on oltava puistossa täysi-ikäinen seuralainen.



Juttua on muokattu kello 17.24.