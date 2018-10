Luotolahden palvelukodin toiminta loppuu Suomenniemellä — Kaikille työntekijöille on tarjottu työtä muista Attendon yksiköistä

Attendo lopettaa Mikkelin Suomenniemellä sijaitsevan Luotolahden palvelukodin toiminnan.

Palvelukoti on tarjonnut tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille.

Päätös syntyi 5. lokakuuta päättyneissä yt-neuvotteluissa. Palvelukodin toiminta lopetetaan loka-marraskuun aikana, sillä kiinteistön peruskorjaus olisi ollut käytännössä mahdoton toteuttaa, kertoo palvelukodin johtaja Tero Hjerppe.

— Esimerkiksi osassa huoneista ei ollut lainkaan oma WC:tä, mikä on nykypäivän palveluasumisessa kestämätön tilanne, Hjerppe kertoo sähköpostitse.



Kaikille työntekijöille on tarjottu töitä lähialueelta Attendon muista yksiköistä. Osa työntekijöistä siirtyy 15. lokakuuta toimintansa aloittaneeseen Attendo Vuolinkoon Mikkelin Rantakylään. Myös Attendo Vuolinko on suunnattu mielenterveyskuntoutujille. Palvelukoti on rakennettu tänä vuonna.

Attendon työntekijät siirtyvät uusiin yksiköihin vanhoina työntekijöinä.



Hjerppen mukaan Luotolahden palvelukodin asukkaille ja näiden omaisille on kerrottu yt-neuvotteluiden lopputuloksesta, ja he ovat suhtautuneet tietoon hyvin.