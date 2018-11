Ratsastuksenopettajan työ on Jonna Sirenille elämäntapa — "Ratsastus on tunnelaji, jossa on opittava tuntemaan, ohjaamaan ja hallitsemaan alla virtaavaa voimaa"

Mikkeliläinen ratsastuksenopettaja Jonna Siren Relanderin Ponitallilta, mikä ratsastuksenopettajan työssä kiehtoo?

— Ammatissani kiehtovat eri-ikäiset ja -tasoiset asiakkaat ja hevoset. Oppilaita on 3-vuotiaista talustuslapsista eläkeikäisiin. Valmista ratsastajaa tai hevosta ei ole olemassakaan. Oppiminen on elinikäistä. Saan opettaa ihmisiä ja kouluttaa hevosia. On upeaa nähdä, kun hevosesta ja ratsastajasta tulee yhdessä työskentelevä ratsukko.

Millainen koulutus sinulla on?

— Olen opiskellut alaa viisi vuotta. Valmistuin ratsastuksenopettajaksi 2002 Ypäjän hevosopistosta. Sitä ennen olin jo opiskellut hevostenhoitajaksi ja ratsastuksenohjaajaksi. Opettajakoulutukseen sisältyy erilaisia tutkinto- ja näyttöosia muun muassa oman ratsastustaidon kehittämistä, nuoren hevosen koulutusta ja sen koulutuksen opiskelua, hevostaitojen opiskelua ja ratsastuksen valmennusta.

Millainen on ratsastuksenopettajan työpäivä?

— Työpäivä on hyvin iltapainotteista. Ihmiset ovat yleensä päivällä töissä ja pääsevät ratsastustunnille työpäivän jälkeen. Yleensä ratsastustunnit alkavat kello 15 ja 16 välillä. Tunnit jatkuvat illalla kello 21 saakka. Tämä on minulle elämäntapa. En tekisi tätä työtä, jos en siitä todella tykkäisi. Olen nyt unelma-ammatissani.

Onko opetuksen tavoite tuottaa huippuratsastajia vai innokkaita harrastajia?

— Valtaosa oppilaista on ratsastuksen harrastajia. Kaikki harrastajat eivät halua kilpailla. Laji tarvitsee myös kilpailijoita. Kilpailuja on eri tasolla. Kannustamme, neuvomme ja viemme oppilaita kisoihin.

Miksi ihmiset ratsastavat?

— Ratsastus on hauskaa ja haastavaa. Oppimisvälineenä on tunteva ja reagoiva eläin. Jokainen on oma persoonansa. Ratsailla unohtuvat muut asiat. Kuten purjehtijalla niin ratsastajalla on allaan arvaamaton elementti. Tämä on tunnelaji, jossa on opittava tuntemaan, ohjaamaan ja hallitsemaan alla virtaavaa voimaa.

Miten päädyit hevosten pariin?

— Olen harrastanut hevosia pienestä pitäen. Alan valinta on ollut selvä jo 11 – 12-vuotiaasta lähtien. Nyt tässä ammatissa yhdistyy sekä harrastus että työ. Omistan tyttäreni kanssa hevosen, jolla käymme itse säännöllisesti myös ratsastamassa.