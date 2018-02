Palomiesten pitkä odotus on päättymässä: Mäntyharjun uuden paloaseman rakentaminen alkaa loppukesällä — Paikka tosin vaihtuu, mutta vain kivenheiton verran Uutta paloasemaa lupailtiin vuodelle 2016 ja remontista puhuttiin jo pitkään sitä ennen. Nyt rakentaminen vaikuttaa varmalta, vaikka edessä on yhä suunnittelua. Tanja Rihu Uusi paloasema rakennetaan nykyistä vastapäätä. Mäntyharjuntien ja Koivutien kulmatontilla ei ole käyttöä, vain muutamia puita.

Mäntyharjun uudesta paloasemasta on tulossa viimeinkin totta.

Pitkään kunnan investointilistalla ja sitä ennen taloussuunnitelmissa pyörinyt rakennushanke on toteutumassa tänä vuonna.

Vaikka rakennussuunnittelu ja urakkakilpailutukset ottavat vielä aikaa, sekä tekninen johtaja Tapio Montonen että kunnanjohtaja Jukka Ollikainen vahvistavat, että rakennustyöt alkavat kesällä.

— Loppukesää tai alkusyksyä veikkaan, jos ei mitään yllätyksiä tule vastaan, Montonen sanoo.

Nykyinen paloasema on noin 1500 neliön rakennus, joka on tullut teknisesti tiensä päähän.

Talolle suunniteltiin ensin peruskorjausta, jonka hinnaksi paljastui vähintään 1,5 miljoonaa euroa.



Remontti hylättiin ja syksyllä 2014 päätettiin, että palomiehet saavat käyttöönsä noin kahden miljoonan euron uudisrakennuksen.

Rakennustöiden piti alkaa kesällä 2016.

Eivät alkaneet.

— Viivästyminen on ikävää, mutta ehkä asia ei ollut silloin vielä ihan valmis päätettäväksi, Ollikainen sanoo.

Kunnanhallitus myönsi paloaseman suunnitteluun lisämäärärahaa sekä päätti ostaa seurakunnalta lisämaata tulevan rakennuspaikan vierestä.

Nyt rakentaminen vaikuttaa varmalta.

Investointirahaa on varattu yhteensä kaksi miljoonaa euroa kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.



Rahoitusmallina on leasing, joka on kunnalle turvallisempi tulevaisuuden hallintokuvioiden, kuten maakuntauudistuksen kannalta.



Lisäksi kunnanhallitus myönsi maanantaina paloaseman suunnitteluun lisämäärärahaa 120 000 euroa sekä päätti ostaa Mäntyharjun seurakunnalta reilut tuhat neliöitä lisämaata tulevan rakennuspaikan vierestä.

Tanja Rihu Mäntyharjun nykyinen paloasema on noin 1500 neliön rakennus, joka on tullut teknisesti tiensä päähän.

Suunnittelurahaa tarvitaan lisää, sillä rakennuspaikka on vaihtunut.

Toisin kuin aiemmin on kaavailtu, uusi paloasema ei tule entisen paikalle vaan kivenheiton päähän.



Uudisrakennus nousee nykyistä paloasemaa vastapäätä olevalle Mäntyharjuntien ja Koivutien kulmatontille.

Pitkulaisella, tyhjällä tontilla ei ole tällä hetkellä käyttöä, vain puita.



Uuden rakennuspaikan etuna on, että nykyinen paloasema voi olla käytössä koko rakentamisajan eikä väistötiloja tarvita.

Kun uudisrakennus valmistuu, kaikki palokunnan toiminta siirtyy uusiin tiloihin.



Mitä nykyiselle paloasemalle sen jälkeen tapahtuu, siitä ei ole vielä tehty päätöksiä.