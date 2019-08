Mikkelin keskussairaalan päivystykseen pääsee pian taas kulkemaan Pirttiniemenkadun puoleisesta ovesta

Ovi on ollut Kuuman sairaalan rakennustöiden takia suljettuna.

Mikkelin keskussairaalan päivystykseen kulkemiseen tulee elokuun lopussa muutoksia, kun sairaalan rakennustyöt alkavat valmistua.

Päivystykseen pääsee elokuun lopussa kulkemaan jälleen Pirttiniemenkadulla olevan oven kautta. Ovi on ollut Kuuman sairaalan rakennustöiden takia suljettuna. Elokuun lopulla avautuva ovi on punainen liukuovi, joka on lähes ambulanssihallin vieressä.

Pirttiniemenkadun oven lisäksi päivystykseen voi tulla pääaulan kautta tai laboratorion vieressä olevasta ovesta.

Lisäksi päivystyksen sisäpihalle tulee elokuun lopussa kaksi autopaikkaa, joihin voi jättää auton kiireellisissä tilanteissa maksimissaan 15 minuutiksi.

Keskussairaalassa tehdään parhaillaan myös muuttoja. Esimerkiksi sairaalan vuodeosastot sijaitsevat nyt sairaalan O-osassa ja Perhetalossa.