Kuusi ihmistä pelastautui pienkerrostalon rajusta tulipalosta Juvalla tiistaina illalla – Rakennus tuhoutuu purkukuntoon, arvioi palomestari

Pienkerrostalossa Juvalla syttyi tiistaina illalla tuhoisa tulipalo.

Päivystävä palomestari Joni Himberg Etelä-Savon pelastuslaitokselta arvioi illalla, että rakennus tulee tuhoutumaan purkukuntoon.

– Tulipalon alkaessa asunnoissa oli yhteensä kuusi henkilöä. Kaikki pääsivät omin avuin ulos, puhelimitse tavoitettu Himberg kertoo.

Osa asukkaista hengitti savua pelastautuessaan palavasta rakennuksesta, mutta palomestarin mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Asukkaat vietiin tarkistettavaksi ambulanssiin.

Hätäkeskus sai ilmoituksen rakennuspalosta Juvantiellä illalla noin kello 18.30 aikaan.

Tulipalon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa. Se tiedetään, että palo levisi pian havaitsemisen jälkeen kaksikerroksisen pienkerrostalon ullakolle.

Illalla kello 21 aikaan pienkerrostalon kattorakenteet olivat täysin tulessa ja sammutustyöt käynnissä. Palomestari Himberg arvioi sammutustöiden jatkuvan useita tunteja pitkälle yöhön.

Palossa ei ole leviämisvaaraa muihin rakennuksiin. Palo on saatu rajattua kyseisen pienkerrostalon tontille.

Paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen yksiköitä Juvalta, Joroisista ja Varkaudesta. Myöhemmin sammutustöihin kutsuttiin apuvoimia myös Mikkelistä.

Juvantiellä olevassa pienkerrostalossa on kaksi kerrosta ja kellari. Rappukäytäviä on yksi. Rakennus on Puikkasenraitin vieressä.

Asukkaille on järjestetty hätämajoitus.

Palonsyyntutkinta alkaa keskiviikkona. Pelastuslaitoksen lisäksi selvitystyössä on mukana myös poliisin tekninen tutkinta.