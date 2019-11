Mikkelissä tatuoitiin luontoaiheita hyväntekeväisyystapahtumassa — Tuotto meni Jampan eläinhoitolalle

Lauantaiaamuna mikkeliläisen tatuointiliikkeen eteen muodostui jono. New Era Tattoo järjesti hyväntekeväisyystapahtuman, jonka tuotot lahjoitettiin lyhentämättömänä mikkeliläiselle Elämäni eläimet ry:lle.

— Meillä on ollut aiemmin puhetta siitä, että voisimme osallistua hyväntekeväisyystempaukseen ja tukea jotakin tärkeää kohdetta. Tänä syksynä oli viimein aika se toteuttaa. Valitsimme Jampan eläinhoitolan ja Elämäni eläimet ry:n., kertoo Laura Paasonen, yksi New Era Tattoon kolmesta yrittäjästä.

Päivää varten oli piirretty valmiiksi paljon erilaisia luontoaiheisia malleja.

Asiakkaita oli ilmoittautunut jonoon lähes neljäkymmentä

”Walk in”- päivänä tatuointeja tehtiin ilman ajanvarausta. Aamupäivästä asiakkaita oli ilmoittautunut jonoon jo lähes neljäkymmentä. Tatuointien aiheena oli luonto ja päivää varten oli piirretty valmiiksi paljon erilaisia luontoaiheisia malleja.

— Jokainen saa tuoda oman mallipiirroksen mukanaan, aihe on vapaa. Tämä tapahtuma on ollut kuitenkin niin suosittu, että emme ehdi tekemään kovin aikaa vieviä töitä yhden päivän aikana. Walk in-tapahtumaan voi suunnitella vapaasti oman tatuointinsa, kunhan se on riittävän yksinkertainen toteuttaa lyhyessä ajassa.

Jarmo ”Jamppa” Lautamäki oli paikalla kertomassa Elämäni eläimet ry:n toiminnasta ja työstään eläinten parissa.

Lautamäki kertoi facebook-sivullaan, että hyväntekeväisyystapahtuman tuotto oli 2 945 euroa. Rahalla saadaan muun muassa runsaasti ruokaa, lääkkeitä ja polttoainetta.