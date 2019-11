Selvitys: Mikkelissä, Mäntyharjussa ja Puumalassa tienataan hyvin Airbnb-vuokrauksella

Kaupunkien kakkostilalle nousseessa Mikkelissä keskimääräinen vuositulo on lähes 17 500 euroa, mökkikunnista toiseksi sijoittuneessa Mäntyharjussa jopa yli 23 000 euroa.

Mikkelissä ja Mäntyharjussa päästään hyville ansioille yksityishenkilöiden majoitustoiminnalla eli Airbnb-vuokrauksella, kertoo vertaaensin-verkkosivuston tekemä selvitys. Selvityksen tuloksista on aiemmin uutisoinut esimerkiksi Rakennuslehti.

Suomen 30 suurimman kaupungin vertailussa Mikkelin Airbnb-majoitustarjoajien keskimääräinen vuosiansio on selvityksen mukaan 17 472 euroa.

Keskimääräinen yöhinta Mikkelissä on runsaat 97 euroa ja varausaste 70 prosenttia. Palveluntarjoajia kaupungissa on selvityksen mukaan 214.

Selvityksessä kärkeen nousi Salo, missä keskimääräinen vuosituotto on 18 564 euroa. Salossa palveluntarjoajia on 71 kappaletta ja varausaste 61 prosenttia. Listan kärkeen kaupungin nostaa korkea keskimääräinen yöhinta, joka on noin 111 euroa.

Mikkelin kanssa kakkostilan jakaa samalla lukemalla Hämeenlinna.

Mäntyharjussa keskiyöhinta on 121 euroa

Suosituimpien mökkikuntien vertailussa Mäntyharju ponnistaa kakkoseksi 23 150 euron keskimääräisellä vuosituotolla.

Mäntyharjussa keskimääräinen yöhinta on noin 121 euroa, varausaste 73 prosenttia ja palveluntarjoajien määrä 44.

Mäntyharjun ohi ykköseksi menee Kittilä, missä 252 majoittajan keskimääräinen vuosituotto on 23 423 euroa. Keskimääräinen yöhinta Kittilässä on runsaat 128 euroa ja varausaste 62 prosenttia.

Mikkeli sijoittuu mökkikuntien vertailussa kahdeksanneksi. Puumala on kymmenes 16 380 euroa keskimääräisellä vuositienestillä.

Puumalassa 28 majoittajan keskimääräinen yöhinta on 100 euroa ja varausaste 58 prosenttia.