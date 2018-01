Lukija ihmettelee, miksi 112-sovellusta ei pidä kokeilla — Hätäkeskus vastaa: ”Kaikki on kunnossa, kun koordinaatit näkyvät” 112-sovelluksen toimivuutta ei voi testata mitenkään. Hätäkeskus korostaa, että sovellukseen kannattaa syöttää heti oma puhelinnumeronsa, sillä se takaa välittömän paikannuksen. Antsu Ollikainen Kuvituskuva. Hä

Länsi-Savon lukija kertoi maanantaina, kuinka yritti tarkistaa 112-palvelunsa toimivuutta. Ladattuaan sovelluksen lukija soitti hätäkeskukseen sovelluksella.

— Hätäkeskuksen päivystäjä vastasi, ettei sellaista pitäisi tehdä koskaan ja että hän katkaisee linjan. Sanoin, että katkaise vain ja suljin oman puhelimeni, lukija kirjoitti.

Hätäkeskustoiminnan kehittämisen johtaja Kyösti Lehtonen ja kehittämisyksikön erityisasiantuntija Juha Viitaluoma vastaavat Länsi-Savolle, että sovellusta ei voi testata mitenkään.

— Kaikki on kunnossa, kun sijaintipaikkasi koordinaatit näkyvät sovelluksessa. Lisäksi on pidettävä huoli, että puhelimen datayhteys on päällä, Lehtonen sanoo.

Ei tarvitse testata — syötä oma puhelinnumerosi sovellukseen

Viitaluoma ei ole kuullut, että sovelluksen testaajista olisi koitunut hätäkeskukselle ongelmia.

— Sovellusta ei tarvitse testata. Toivomme, että turhan takia ei soitettaisi. Kansalaiset ovat ottaneet sovelluksen hyvin käyttöönsä. Meille ei ole tullut yhtään viestiä siitä, että sovellus ei olisi toiminut, Viitaluoma sanoo.

— Kun on syöttänyt oman puhelinnumeronsa ohjelmaan, sen jälkeen sovellus toimii. Kun oma puhelinnumero on syötettynä ohjlemaan, paikkatieto välittyy hätäkeskukselle.

112-mobiilisovelluksen keskeisin hyöty on, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että kohteen sijainti on tarkasti tiedossa.