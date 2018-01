Hallinto-oikeus hylkäsi naapuruston valituksen, joten Mäntyharjun Taavetintielle voi rakentaa mielenterveyskuntoutujien hoivakodin — Attendo: ”Nyt on lupa edetä” Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt asunto-osakeyhtiö Tanhuharjun valituksen rakennuslautakunnan poikkeamislupapäätöksestä. Tanja Rihu Attendon suunnitelmissa on ollut rakentaa mielenterveyskuntoutujille asumispalveluyksikkö Mäntyharjun keskustan läheisyyteen kerrostaloalueelle.

Mäntyharjulaisen asunto-osakeyhtiö Tanhuharjun valitus mielenterveyskuntoutujien hoivakodin rakentamisesta on hylätty Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.



Naapurusto valitti lokakuussa 2016 Mäntyharjun rakennuslautakunnan päätöksestä, jolla palvelukodin rakentamiseen myönnettiin poikkeamislupa.



Poikkeuslupaa tarvittiin, koska Attendo suunnitteli hoivakotia tontille, joka on asemakaavassa merkitty asuntokerrostalojen alueeksi.



Attendon suunnitelmissa oli reilun 600 neliön rakennus, joka toimii mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkönä.



Naapurusto vetosi pelkoon





Naapurusto ilmoitti valituksessaan vastustavansa mielenterveyskuntoutujien palvelukodin rakentamista, koska asukkailla on epävarmuutta ja pelkoa siitä, miten tulevan hoivakodin asukkaat vaikuttavat asuinalueeseen.



Lisäksi osakkaat pelkäsivät valituksen mukaan oman asuntonsa arvon alenemista, mahdollisen myynnin vaikeutumista sekä Tanhualantien ja Taaventientien ahtautta.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan poikkeamiselle ei ole muutakaan maankäyttö- ja rakennuslain estettä.



Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa valituksen hylkäämisperusteiksi, että kaavasta poikkeaminen ei aiheuta alueella haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.



Valituksen hylkääminen tarkoittaa, että Mäntyharjun rakennuslautakunnan myöntämä poikkeamislupa jää voimaan.



Attendo tai palvelukodin rakennuttaja eli Suomen Hoivatilat Oyj voi nyt hakea rakennuslupaa.

Rakentaminen viivästyi vuodella

Attendon mielenterveysasumispalvelujen aluejohtaja Satu Louejoki ei suoraan lupaa, että palvelukoti rakennetaan Mäntyharjuun.

— Nyt on lupa edetä, Louejoki sanoo.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan mielenterveyskuntoutujien palvelukoti oli tavoitteena rakentaa viime keväänä ja saada toiminta käyntiin syksyllä 2017.



Vaikka rakentaminen viivästyi käytännössä vuodella, ei Attendo ole kokonaan luopunut suunnitelmistaan.



Satu Louejoki vahvistaa, että Attendo on osallistunut Mäntyharjuun perustettavalla palvelukodilla Essoten kilpailutukseen.



— Kun tontti on nyt ok, edellytykset rakentamiselle ovat olemassa, Louejoki muotoilee.